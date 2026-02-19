なにわ男子・長尾謙杜、太秦映画村リニューアルの新コンテンツ登場 「太秦時代劇100年」ナビゲーター役
東映太秦映画村（京都市右京区）は19日、フルリニューアル第1期のコンテンツ詳細を発表した。なにわ男子・長尾謙杜がコンテンツ中に登場することも明らかになった。
【画像多数】太秦映画村リニューアル 長尾謙杜がナビゲーターを務める「太秦時代劇100年」など
東映太秦映画村は、今年3月28日に第1期リニューアルオープンを迎える。名称を「太秦映画村（英語表記：UZUMASA KYOTO VILLAGE）」に変更し、「大人の没入体験パーク」に生まれ変わる。
まさに「江戸時代の京へ、迷い込む。」というコンセプトを体感できるラインナップがずらり。新たな看板ショー『花嫁道中桜の宴』は、村全体を舞台にかつてないスケールで展開される「360°リアルタイムドラマ」となる。
ナイト営業も開始し、『丁半博打』では江戸の博打を体験でき、『大人しか入れない拷問屋敷』は実際に拷問にかけられる体験を通して、江戸時代の取り調べや司法の闇の歴史を学ぶ。いずれも18歳未満は入場できない「R-18」に設定される。
『太秦撮影所創設記念「太秦時代劇100年」〜撮影バックストーリー〜』は、太秦で育まれてきた作品をはじめ、時代劇100年の歴史や、撮影の舞台裏を感じることができるイベントとなる。“太秦サポーター”に就任した長尾が、ナビゲーターを務める。
このほか、忍者ショーや侍修練場、浮世絵、占いなどの体験イベントやショー、華道・茶道、能・狂言などの文化体験、扮装や着物レンタル、アトラクション『NINJA BATTLE-太秦鬼決戦-』、フードや物販ショップなどが一挙公開された。
■太秦撮影所創設記念「太秦時代劇100年」〜撮影バックストーリー〜
映画と撮影所の都・太秦で育まれてきた、さまざまな時代劇作品。映画やテレビ番組を含めた時代劇100年の歴史を、実物資料や体感展示などで味わえる、充実のイベント。俳優・監督などのインタビュー映像や、撮影の舞台裏を疑似体感できる展示も。
ナビゲーター：長尾謙杜（なにわ男子）
【画像多数】太秦映画村リニューアル 長尾謙杜がナビゲーターを務める「太秦時代劇100年」など
東映太秦映画村は、今年3月28日に第1期リニューアルオープンを迎える。名称を「太秦映画村（英語表記：UZUMASA KYOTO VILLAGE）」に変更し、「大人の没入体験パーク」に生まれ変わる。
まさに「江戸時代の京へ、迷い込む。」というコンセプトを体感できるラインナップがずらり。新たな看板ショー『花嫁道中桜の宴』は、村全体を舞台にかつてないスケールで展開される「360°リアルタイムドラマ」となる。
『太秦撮影所創設記念「太秦時代劇100年」〜撮影バックストーリー〜』は、太秦で育まれてきた作品をはじめ、時代劇100年の歴史や、撮影の舞台裏を感じることができるイベントとなる。“太秦サポーター”に就任した長尾が、ナビゲーターを務める。
このほか、忍者ショーや侍修練場、浮世絵、占いなどの体験イベントやショー、華道・茶道、能・狂言などの文化体験、扮装や着物レンタル、アトラクション『NINJA BATTLE-太秦鬼決戦-』、フードや物販ショップなどが一挙公開された。
■太秦撮影所創設記念「太秦時代劇100年」〜撮影バックストーリー〜
映画と撮影所の都・太秦で育まれてきた、さまざまな時代劇作品。映画やテレビ番組を含めた時代劇100年の歴史を、実物資料や体感展示などで味わえる、充実のイベント。俳優・監督などのインタビュー映像や、撮影の舞台裏を疑似体感できる展示も。
ナビゲーター：長尾謙杜（なにわ男子）