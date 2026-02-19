観月ありさ、夫とパーティーへ “顔出し”夫婦2ショットに反響「素敵な夫婦ってやっぱりお互い似てますね！」「おしゃれ」
俳優の観月ありさ（49）が19日、夫で建築関連会社社長の夫・青山光司氏のインスタグラムに登場。夫婦でパーティーに出席したことが伝えられ、共に上品なコーディネートで決めた夫婦ショットが公開された。
【写真】「素敵な夫婦ってやっぱりお互い似てますね！」観月ありさ&青山光司氏の仲良し夫婦2ショット
青山氏は「1987年からエルメスのメンズプレタポルテを率いてきたヴェロニク・ニシャニアンによる最後のコレクション。2026年秋冬のショーを1月のパリに続き37年のキャリアを東京で締めくくる首都高KK線を貸し切る素敵なパーティーでした」とつづり、2ショット写真を披露したほか、ショーの様子を動画でシェア。
2人はシャンパングラスを手に、にこやかな笑みを見せている。
コメント欄には「おしゃれ」「かっこよす」「素敵な夫婦ってやっぱりお互い似てますね！」などの声が寄せられている。
