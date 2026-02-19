「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えるシリーズ。今回は「スタートまで3ヶ月大きく変わる防災気象情報」です。社会部・災害担当、藤吉有咲記者がお伝えします。

◇ ◇ ◇

大雨の「警報」や「注意報」などの情報は、命を守ることにつながる、大切なものですが、3か月後の5月下旬から、かつてないほど大きく変わるんです。

■新たな防災気象情報、どう変わる？

上の表が、いまの防災気象情報です。

普段私たちがよく耳にする「大雨警報」や「大雨注意報」などは、それぞれ、取るべき避難行動を5段階で示した「警戒レベル」と紐付いています。

この警戒レベルは災害時に自治体が発表します。

ただ、この情報、よく見ていただくと空欄があったり、「特別警報」がレベル5や4にあったりと、統一感がありません。

――警報などの名称を聞いても、どのレベルなのか…非常に複雑だと感じますね。

そのため、5月下旬からシンプルになります。

◇

新しい情報のポイントは、警戒レベルの数字と、「警報」などの名称を組み合わせて発表することです。

レベル4にあたる情報は、「危険警報」という新しい単語で統一しました。

カテゴリーは「大雨」「川の氾濫」「土砂災害」「高潮」の4つにまとめています。

◇

例えば、「大雨」だと、警戒レベル5にあたるのが「レベル5大雨特別警報」、その下が、「レベル4大雨危険警報」という名前で発表されます。

川の情報は、少し補足が必要で、1級河川などの指定された大河川は右側の「氾濫」で、そのほかの中小河川は低い土地の浸水とまとめて「大雨」で発表されます。

――新しい運用はこう見ると、レベルの数字と警報などの結びつきはかなり分かりやすくなりますね。

そこがまさに今回の新運用の狙いです。

■過去には避難行動に結びつかず多くの死者も･･･

多数の死者が出た2018年の西日本豪雨では、気象や避難などの情報がたくさん出ても住民の避難行動に結びつかなかったと指摘され、警戒レベルが導入されました。

今回、その警戒レベルと警報などの結びつきをはっきりさせます。

■どのレベルで、どう行動？

――具体的には、それぞれのレベルでどういった行動を取れば良いのでしょうか。

まず、レベル5の特別警報。黒色で表示され、災害がすでに発生していたり、切迫していたりする状況です。この段階での避難所への移動はかえって危険な場合もあるので、崖と反対側の2階以上の部屋に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動をとる必要があります。

こうなる前に、避難しておくことが重要です。

レベル4、紫色の危険警報は、避難指示にあたる情報です。自治体の避難指示が出ていたら、その指示に従い、避難してください。

もし出ていなくても、崖や川の近くなど危険な場所からすぐに離れることも重要です。

レベルごとの色は決まっていて、自治体なども同じ色で伝えるので、覚えておくと良いと思います。

■「雪」は新運用の対象外

新しい防災気象情報の表を見ると、雪の文言がないのが気になりました。選挙もあった2月8日には全国で「大雪警報」や「注意報」が出ましたよね。こちらは警戒レベルの数字はつかないのでしょうか。

――大雪はレベルがつかないんです。

大雪の場合、むやみに避難するより家にとどまる方が安全な場合もあります。避難行動を促す警戒レベルの数字はつかず、同様に、暴風や波浪なども新運用の対象となっていないので、注意が必要です。



――情報が大きく変わるまで残り3か月ということですが、どのように向き合っていくことが大切ですか？

あまり難しくは考えず、「レベル4の紫は避難指示にあたる」など数字と色だけでも覚えておくと良いと思います。

「警報」などを単に気象の情報とは考えずに、一歩、理解を深め、避難の目安と結びついているものがあると理解しておくことが大切です。