日本ハムの新庄剛志監督(54)が、敵地キャンプ地の改善された施設設備を確認した。19日、沖縄・北谷で中日との練習試合前、グラウンドに登場すると井上一樹監督と談話。外野方向へ歩いていき、左翼ポール側から中堅付近までフェンスを触り、感触を確かめていた。

新庄監督は確認し、安堵(あんど)の表情。フェンスに選手がぶつかった際に顔面をぶつける危険性を鑑み「1メートル90センチぐらいはラバーに」と言及も「でも、フェンスにぶつからないプレーをするのが一番」とした。

昨年は沖縄・北谷での中日との練習試合で、左翼・樋口が飛球を追ってフェンスに激突。救急搬送され、新庄監督は「プロ野球のキャンプを1カ月張るのであれば、あのラバーは間違いなく替えないと。ファイターズの球場があの硬さなら、僕が（自分で）お金を出して替えます。選手の寿命を短くするひとつのポイントになる」と苦言を呈し、即座に約3000万円をかけて改修されていた。

15日、沖縄・金武で実施された楽天との練習試合ではバックスクリーンに表示されたスピードが終始合っておらず、試合後、指揮官は「あのスピードガンはちゃんと直してほしい。僕ならすぐ直す」と、苦言を呈した。