【ずきゅん】タリーズ「トムとジェリー」とコラボしたマグキャップが最高すぎた -「これの何が良いって、 顔から突っ込んでるところ」「これは罪 可愛すぎるw」と話題
タリーズコーヒーでは2月18日より、「トムとジェリー」とのコラボレーション商品を展開中! トートバッグやボトルなどキュートな商品が多数ラインアップされているのですが、その中でもイチオシなのが、タフィーが主役のマグキャップ。めちゃくちゃ可愛いんです!!
マグキャップに新作登場🐭☕️
タフィーがホイップにダイブ!!したフィギュア
くすっと笑えるデザインで、コーヒータイムがもっと楽しく✨
2/18(水)発売です♪
(@Tullys_jpより引用)
タリーズコーヒー「トムとジェリー マグキャップ(ホイップへダイブ)」
こちらは、「トムとジェリー マグキャップ(ホイップへダイブ)」です。このタフィーのお尻、可愛すぎませんか!? コーヒー飲み飲み、ツンツンしたいです!
タリーズコーヒー「トムとジェリー マグキャップ(ホイップへダイブ)」
顔が見えないのにこんなに可愛いって……、そんなキャラクター、ほかにいるでしょうか? しかも、どの角度から見ても可愛いんです。生クリームに頭からダイブしちゃうとか、トムとジェリーの世界観も感じられて最高です! デスクで使えば、目に入るたびにクスっと笑ってしまうこと間違いなし。最高の癒しアイテムですね。
タリーズコーヒー「トムとジェリー マグキャップ(ホイップへダイブ)」
SNSで紹介されると、「な、なぁに、これ… かわいすぎるんだが…たふぃ」「これ!これほしい!ダイブしてんの可愛すぎー」「特にフタしたいものはないんだけれど欲しくなっちゃうね〜〜」「これは罪 可愛すぎるw」「これの何が良いって、 顔から突っ込んでるところ」「天才すぎる、」と大人気。コーヒー党の筆者も、今からタリーズに行こうと本気で思っちゃってます!笑
タリーズコーヒー「トムとジェリー マグキャップ(ホイップへダイブ)」
価格は1,890円。なお、同コラボではほかにも可愛いアイテムが満載です。気になる方は、今すぐタリーズへ!
マグキャップに新作登場🐭☕️タフィーがホイップにダイブ！！したフィギュアくすっと笑えるデザインで、コーヒータイムがもっと楽しく✨2/18（水）発売です♪#トムとジェリーxタリーズ#トムとジェリー #タリーズ@TomAndJerry_JP pic.twitter.com/Bb2HDCKkFG- タリーズコーヒージャパン株式会社 (@Tullys_jp) February 15, 2026
マグキャップに新作登場🐭☕️
タフィーがホイップにダイブ!!したフィギュア
2/18(水)発売です♪
(@Tullys_jpより引用)
タリーズコーヒー「トムとジェリー マグキャップ(ホイップへダイブ)」
こちらは、「トムとジェリー マグキャップ(ホイップへダイブ)」です。このタフィーのお尻、可愛すぎませんか!? コーヒー飲み飲み、ツンツンしたいです!
タリーズコーヒー「トムとジェリー マグキャップ(ホイップへダイブ)」
顔が見えないのにこんなに可愛いって……、そんなキャラクター、ほかにいるでしょうか? しかも、どの角度から見ても可愛いんです。生クリームに頭からダイブしちゃうとか、トムとジェリーの世界観も感じられて最高です! デスクで使えば、目に入るたびにクスっと笑ってしまうこと間違いなし。最高の癒しアイテムですね。
タリーズコーヒー「トムとジェリー マグキャップ(ホイップへダイブ)」
SNSで紹介されると、「な、なぁに、これ… かわいすぎるんだが…たふぃ」「これ!これほしい!ダイブしてんの可愛すぎー」「特にフタしたいものはないんだけれど欲しくなっちゃうね〜〜」「これは罪 可愛すぎるw」「これの何が良いって、 顔から突っ込んでるところ」「天才すぎる、」と大人気。コーヒー党の筆者も、今からタリーズに行こうと本気で思っちゃってます!笑
タリーズコーヒー「トムとジェリー マグキャップ(ホイップへダイブ)」
価格は1,890円。なお、同コラボではほかにも可愛いアイテムが満載です。気になる方は、今すぐタリーズへ!
マグキャップに新作登場🐭☕️タフィーがホイップにダイブ！！したフィギュアくすっと笑えるデザインで、コーヒータイムがもっと楽しく✨2/18（水）発売です♪#トムとジェリーxタリーズ#トムとジェリー #タリーズ@TomAndJerry_JP pic.twitter.com/Bb2HDCKkFG- タリーズコーヒージャパン株式会社 (@Tullys_jp) February 15, 2026