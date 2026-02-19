中国のプラダ制服に「韓国にはないの？」サッカー女子代表ベテランの“空気読めない”一言が波紋

「韓国にはこういうのないの？」

サッカー韓国女子代表選手の一言が、予想外の議論を呼んでいる。

【写真】韓国女子代表、北朝鮮で「盗聴テストを…」

韓国代表DFチョ・ソヒョン（37）は2月17日、自身のインスタグラムを更新。「韓国にはこういうのないの？」と添えて共有したのは、プラダが中国女子代表のスポンサーとなり、公式スーツを提供したというニュースだった。

中国サッカー協会はこのほど、サッカー女子代表選手団が同ブランドのスーツを着用した集合写真を公開したのだが、これがネット上で急速に拡散。世界の強豪として定着してきた中国女子代表への象徴的な支援事例として受け止められ、関心を集めた。

（画像＝チョ・ソヒョンInstagram）

その中での「韓国にはこういうのないの？」発言だったことから、ファンの間では賛否を呼ぶ事態に。待遇に対する問題提起と受け止められる声があった一方、非現実的な比較だという批判も出ている。

なお大韓サッカー協会はすでに、韓国の紳士服ブランド「キャンブリッジ・メンバーズ」から公式スーツを男女代表ともに提供されている。2023年女子ワールドカップ代表も同様の支援を受けていた。

チョ・ソヒョンにしてみれば、単にハイブランドスーツに対する率直な感想だった可能性もある。ただ、今回の議論は単なる羨望として片付けるには、あまりに根深い。女子代表を取り巻く構造的課題とも結びついている。

韓国女子サッカーの現実

昨今、韓国女子代表の内部では待遇改善を求める声が続いており、一部の選手は招集拒否や引退に言及するなど強い姿勢を示している。韓国プロサッカー選手協会会長を務めるチ・ソヨンが大韓サッカー協会に公式声明を提出し、制度改善を求めたことも同じ流れの中にある。

（写真提供＝OSEN）チョ・ソヒョン

これを受け、協会側も変化への意思を示している。大韓サッカー協会は、FIFAワールドカップやAFC公式大会本大会、アジア大会、オリンピックなど長距離移動が伴う大会について、一定基準以上のビジネスクラス支援を行うと発表し、選手団とのコミュニケーション強化を約束している。環境改善をめぐる議論が続く中、チョ・ソヒョンの発言は新たな論争の火種となった。

冷静に考えると、中国女子サッカーと韓国女子サッカーの市場規模、成績、リーグ環境には明確な差がある。中国は長年にわたって国際舞台で競争力を維持し、スポンサーを引き寄せてきた。一方で、韓国は実業団的な構造によって商業基盤が限定的だ。こうした現実の中で出た発言が、ファンの多様な受け止め方につながったといえる。