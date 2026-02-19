櫻坂46中嶋優月、幼少期ショット公開にファンほっこり「面影あって可愛い」「笑顔が今と変わらない」
【モデルプレス＝2026/02/19】櫻坂46の中嶋優月が2月17日、自身のInstagramを更新。幼少期の着物姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】櫻坂46メンバー「面影あって可愛い」着物姿のあどけない幼少期ショット
2月17日に誕生日を迎えた中嶋は「23歳も頑張ります！！」とつづり、幼少期の写真を投稿。鮮やかなピンク色の着物に、紅白の髪飾りを合わせ、両手で手毬を持って満面の笑みを浮かべる幼少期ショットを披露した。背後には、水色の着物を着た姉と思われる人物の姿も写っている。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとう」「幼少期から天使すぎる」「笑顔が今と変わらない」「面影あって可愛い」「笑顔にほっこりした」「可愛すぎて癒された」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻坂46メンバー「面影あって可愛い」着物姿のあどけない幼少期ショット
◆中嶋優月、愛らしさあふれる幼少期ショット公開
2月17日に誕生日を迎えた中嶋は「23歳も頑張ります！！」とつづり、幼少期の写真を投稿。鮮やかなピンク色の着物に、紅白の髪飾りを合わせ、両手で手毬を持って満面の笑みを浮かべる幼少期ショットを披露した。背後には、水色の着物を着た姉と思われる人物の姿も写っている。
◆中嶋優月の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとう」「幼少期から天使すぎる」「笑顔が今と変わらない」「面影あって可愛い」「笑顔にほっこりした」「可愛すぎて癒された」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】