3児の母・丸高愛実、サッカー元日本代表夫の好物並んだ豪華手料理公開「旦那様が羨ましい」「プロ級」と反響
【モデルプレス＝2026/02/19】タレントの丸高愛実が2月17日、自身のInstagramを更新。夫でサッカー元日本代表の柿谷曜一朗の好物だという手料理を公開し、注目を集めている。
【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「プロ級」野菜炒め・ジャーマンポテトなど8品並んだ食卓
丸高は「花粉で目がしばしば？する」と書き出して「今日はパパの好きな野菜炒めにした」と食卓の写真を投稿。彩り豊かな野菜炒めを中心に、ジャーマンポテト、きゅうりの胡麻和え、キムチ、トマト、白米、豆腐とわかめの味噌汁、納豆卵＆シラスが綺麗に並ぶ食卓の写真を披露している。メインの野菜炒めは、にんじんや玉ねぎ、えのき、豚肉など具だくさんのボリューム満点で「刻みニンニクさまさま」と味付けのポイントも明かしている。
この投稿には「料理上手」「彩りが綺麗」「お皿も可愛い」「旦那様が羨ましい」「プロ級」「お腹がすいてきた」などの反響が寄せられている。
丸高は、2016年に柿谷と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆丸高愛実、夫・柿谷曜一朗の好きな野菜炒めを披露
◆丸高愛実の投稿に反響
