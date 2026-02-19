“未成年交際”疑惑の韓国ダンサー、13歳差婚へ…2005年生まれ婚約者とのウエディング写真公開

未成年の女性メンバーとの“不適切な関係”が取りざたされた韓国人ダンサーが、結婚を発表した。

過去に所属ダンスクルーの未成年メンバーとの交際疑惑で物議を醸した経緯があるだけに、今回公開されたウエディングフォトには一層の注目が集まっている。

【写真】韓国ダンサー、未成年メンバーと“不適切な関係”・中絶疑惑

ダンスクルー「JUST JERK」のリーダー・Young Jは2月17日、自身のSNSに「明けましておめでとうございます」「もうすぐです」とコメントを添え、複数のウエディングフォトを投稿した。

公開された写真では、彼が婚約者とともにさまざまなドレスやタキシード姿でポーズを取り、幸せそうな雰囲気を漂わせている。

（写真＝Young J Instagram）Young J（右）と婚約者

婚約者は2005年生まれで、Young Jとは約13歳差とされる。彼女はかつてJUST JERKで活動していたダンサーとして知られ、2人はリーダーとクルーのメンバーとして出会った。その後、恋人関係へと発展し、結婚に至ったという。

Young Jは韓国の人気ダンスサバイバル番組『STREET MAN FIGHTER』で優勝を果たし、一躍脚光を浴びた。しかしその後、交際相手が未成年だった時期から“不適切な関係”を持っていたのではないかとの疑惑が浮上し、大きな論争へと発展。さらに兵役問題に関する疑惑も重なり、波紋を広げた。

当時Young Jは「交際は彼女が成人してから始めた」と説明し、「年齢差を考慮し、彼女の両親の許可を得た上で交際した」と釈明。また、「自分たちの関係によってチームを愛してくださった方々に混乱を与えてしまい申し訳ない」と謝罪の意も示していた。

（写真＝Young J Instagram）Young J（左）と婚約者

その後も複数の疑惑で世間の関心を集めたYoung Jだが、今回公開されたウエディングフォトは、騒動後の近況を伝えるとともに、新たな出発を印象づけるものとなっている。

なお、Young Jが所属するJUST JERKは、Mnet『STREET MAN FIGHTER』の優勝チームとして知られ、世界的HIPHOPダンス大会「Body Rock」で韓国初優勝を果たした実力派クルーでもある。

（記事提供＝OSEN）