【3,429円でステーキ食べ放題】『匠肉祭り』2月は2店舗で同時開催/サラダバー･ドリンクバー付き/80分制【ステーキのあさくま】

「ステーキのあさくま」は2026年2月25日(水)、岐阜長良店(岐阜県岐阜市)、松戸店(千葉県松戸市)の2店舗で、ステーキ食べ放題『匠肉祭り』を開催する。

当日は食べ放題メニューのみの提供となり、通常メニューの注文や予約は受け付けない。

〈ステーキ食べ放題『匠肉祭り』とは〉

『匠肉祭り』では、制限時間80分の間、厚切りサーロインステーキをはじめ、テンダーロイン･ランプ･ボールチップ･チキン･あさくまハンバーグ･豚肩ロースステーキ肉など、通常1,000円〜3,000円相当のメニューが食べ放題になる。これまでの『匠肉祭り』では、1万円相当分を完食した人もいたという。

食べ放題のステーキは、スタッフが店内を回り、焼きたてをテーブルへ運ぶシステム。サラダバーコーナーには、濃厚コーンスープや牛すじカレー、デザートといった通常メニューに加え、『匠肉祭り』限定の「鴨のスモーク」「タコのカルパッチョ」「ポップコーンシュリンプ」など特別メニューも取りそろえる。

2月の『匠肉祭り』は2店舗同時開催

〈『匠肉祭り』開催概要〉

【日時】

2026年2月25日11:00〜22:00(最終入店20:40)

【内容･価格】

ステーキ食べ放題･サラダバー･ドリンクバー付き

男性:3,429円(税込3,771円)

女性:2,929円(税込3,221円)

小学生:1,629円(税込1,791円)

小学生未満:無料

【制限時間】

80分

【メニュー詳細】

･ステーキラインアップ

サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロースなど

･特別商品

鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど

〈ステーキ食べ放題『匠肉祭り』開催店舗一覧〉

･ステーキのあさくま 岐阜長良店

所在地:岐阜県岐阜市鷺山東1丁目12番21

TEL:058-233-8710

･ステーキのあさくま 松戸店

所在地:千葉県松戸市緑ヶ丘1-109

TEL:047-360-2989

