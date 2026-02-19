【3,429円でステーキ食べ放題】『匠肉祭り』2月は2店舗で同時開催/サラダバー･ドリンクバー付き/80分制【ステーキのあさくま】
「ステーキのあさくま」は2026年2月25日(水)、岐阜長良店(岐阜県岐阜市)、松戸店(千葉県松戸市)の2店舗で、ステーキ食べ放題『匠肉祭り』を開催する。
当日は食べ放題メニューのみの提供となり、通常メニューの注文や予約は受け付けない。
【すべての画像を見る】通常1,000円〜3,000円相当のステーキが食べ放題になる『匠肉祭り』/サラダバー･デザートバーは豪華45品、特別メニューも展開〈ステーキ食べ放題『匠肉祭り』とは〉
『匠肉祭り』では、制限時間80分の間、厚切りサーロインステーキをはじめ、テンダーロイン･ランプ･ボールチップ･チキン･あさくまハンバーグ･豚肩ロースステーキ肉など、通常1,000円〜3,000円相当のメニューが食べ放題になる。これまでの『匠肉祭り』では、1万円相当分を完食した人もいたという。
食べ放題のステーキは、スタッフが店内を回り、焼きたてをテーブルへ運ぶシステム。サラダバーコーナーには、濃厚コーンスープや牛すじカレー、デザートといった通常メニューに加え、『匠肉祭り』限定の「鴨のスモーク」「タコのカルパッチョ」「ポップコーンシュリンプ」など特別メニューも取りそろえる。
2月の『匠肉祭り』は2店舗同時開催〈『匠肉祭り』開催概要〉
【日時】
2026年2月25日11:00〜22:00(最終入店20:40)
【内容･価格】
ステーキ食べ放題･サラダバー･ドリンクバー付き
男性:3,429円(税込3,771円)
女性:2,929円(税込3,221円)
小学生:1,629円(税込1,791円)
小学生未満:無料
【制限時間】
80分
【メニュー詳細】
･ステーキラインアップ
サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロースなど
･特別商品
鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど
･ステーキのあさくま 岐阜長良店
所在地:岐阜県岐阜市鷺山東1丁目12番21
TEL:058-233-8710
･ステーキのあさくま 松戸店
所在地:千葉県松戸市緑ヶ丘1-109
TEL:047-360-2989
