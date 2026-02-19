【燐寸】の読み方はなに？理科の実験で使ったもの！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「燐寸」はなんて読む？ 最初の文字が見慣れない熟語「燐寸」。 「燐」は「隣」と同様「リン」と読みますが、「りんすん」ではありません。 ヒントは、理科の実験でよく使う道具です！ いったい「燐寸」は、なんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「マッチ」でした！ 「燐寸」は、摩擦によって火薬つきの木の棒を発火させる道具のこと。 理科の授業中、「燐寸」でアルコールランプに火をつけた経験のある人は多いはず。 実は「燐寸」の「燐」は、元素の「リン」を意味する漢字になります。リン酸でお馴染みの「リン」です。 実際、マッチをこする箱の側面には「赤燐（せきりん）」という赤褐色の粉末が含まれているのが一般的だそう。 「燐寸」でパッと火をつけるのに、「燐」は重要な役割を担っているんですね！ みなさんは分かりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

ライター Ray WEB編集部