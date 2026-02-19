WRC第２戦で勝田貴元「30m超大ジャンプ」悔し涙もファン称賛
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年シーズンの『FIA世界ラリー選手権（WRC）』第２戦の『ラリー・スウェーデン』を２月14日（土）・15日（日）の２日間にわたり無料生中継した。最終日となった2月15日（日）の中継では、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamに所属する日本人唯一のドライバー・勝田貴元選手が雪原を切り裂く執念の走りで２年連続の総合２位に輝いた。
２月15日（日）の競技最終日、首位エルフィン・エバンス選手を13秒３差で追う勝田選手は、逆転での日本人34年ぶりの優勝を狙い、最終SS18「パワーステージ」で激しいプッシュを披露。ステージ終盤のジャンプスポットでは、暴れるマシンを緻密なステアリング操作でねじ伏せながら、30mをゆうに超える大ジャンプを敢行。低い軌道で伸びたGRヤリスが奇跡的な着地を見せると、その後のコーナーも横滑りさせながらクリアする執念の走りを見せた。
惜しくもヌービル選手のトップタイムに０秒４届かず、1992年の篠塚建次郎氏以来となる優勝は実現しなかったが、視聴者からは「JAPAN AIRLINES!!!」「伸びたー！」「期待あがるー」と興奮のコメントが殺到。フィニッシュ後、「優勝を狙うのであればこのようなことはあってはなりません」とうっすら涙を浮かべて悔しさを滲ませた勝田選手に対し、「悔し涙」「よくやった」「次こそ優勝だ」と称賛の声が相次いだ。
また、今季からTOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamのレギュラードライバーとなり、開幕戦のラリー・モンテカルロで優勝を決めて鮮烈なフル参戦デビューを果たしたオリバー・ソルベルグ選手の神業も話題に。デイ２のSS3、右コーナーで姿勢を乱したマシンは、そのままイン側の雪壁へ真正面から突っ込んでしまう。雪のくぼみに沈み、万事休すかと思われた次の瞬間、ソルベルグ選手はアクセルを緩めることなく雪壁を強行突破し、コースに復帰。
この衝撃的な生還劇に、WRC公式Xも「なんというセーブだ！」と驚きをもって速報。父であり元王者のペター・ソルベルグ氏も「私の心拍数を測る必要がある。度胸がすごい」と息子の執念を絶賛。ファンからは「これが彼の才能」「神の助けでクルマを走らせることができた」「度胸が半端ない」など大惨事を回避した奇跡的なセーブに驚きと応援のコメントが数多く寄せられた。
(C)AbemaTV, Inc.
