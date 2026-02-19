朝井リョウ『イン・ザ・メガチャーチ』、文芸書ジャンル1位 「本屋大賞」ノミネートで返り咲き【オリコンランキング】
作家・朝井リョウ氏の作家生活15周年記念作品『イン・ザ・メガチャーチ』が、2月19日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において週間売上1.0万部で5位にランクイン。ジャンル別「文芸書」では22週ぶり通算3度目の1位を獲得した。
本作は2025年9月5日の発売直後、2025年9月15日付、9月22日付で2週連続文芸書ジャンル1位を獲得。その後も長期にわたりTOP10圏内を中心に推移していた。今月6日に全国の書店員が“一番売りたい本”を選ぶ「2026年本屋大賞」ノミネートが発表されると、2月16日付（集計期間：2026年2月2日〜8日）で2位へ上昇し、最新2月23日付では再び1位に返り咲いた。
本作は、現代の推し活やファンダムを題材に、ファンダム経済を仕掛ける側、のめり込む側、かつてのめり込んでいた側という立場の異なる3人の視点から、人の心を動かす“物語”の功罪を描いた作品。
朝井氏は2009年、『桐島、部活やめるってよ』で小説すばる新人賞を受賞してデビュー。『何者』で直木賞、『世界地図の下書き』で坪田譲治文学賞、『正欲』で柴田錬三郎賞を受賞している。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート。
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年2月23日付：集計期間：2026年2月9日〜15日＞
