映画『ほどなく、お別れです』原作本、文庫ランキング2週連続1位【オリコンランキング】
俳優・浜辺美波とSnow Man・目黒蓮がダブル主演を務める映画『ほどなく、お別れです』（2月6日より公開中）の原作本で、2018年「小学館文庫小説賞」大賞を受賞した長月天音氏の『ほどなく、お別れです』が、2月19日発表の最新「オリコン週間文庫ランキング」で、2週連続1位を獲得。 週間売上は1.4万部、累積売上は15.7万部となった。
【写真】どこか儚げ…目黒蓮の妻役を演じた新木優子
文庫版は2022年7月に発売後、文庫ランキングTOP100圏外だったが、映画化発表以降の2025年5月12日付で9位にランクインし、本作初のTOP100入りと同時に初のTOP10入りを記録。その後、公開直前の2026年2月9日付では6位にランクイン。映画公開後の前週2月16日付で初の1位に躍り出ると、最新2月23日付でも2週連続1位を獲得した。
本作は、とあるきっかけで葬儀会社に就職したヒロイン・美空と、指南役の葬祭プランナー・漆原がタッグを組み、「最高の葬儀」を目指す物語。同名映画では、美空役を浜辺、彼女を厳しく指導する漆原役を目黒が演じるほか、森田望智、光石研、志田未来、渡邊圭祐、古川琴音、北村匠海らが出演している。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート。
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年2月23日付：集計期間：2026年2月9日〜15日＞
