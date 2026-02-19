本田真凜、金メダルのりくりゅうペアを祝福「本当に感激で何回も映像を見直してます！」
プロフィギュアスケーターの本田真凜が19日、東京・ZeroBase渋谷で行われたグローバル刃物メーカー・貝印のパーソナルケアブランド「miness」の「miness プチまゆ用」発売記念メディア発表会にゲストとして参加した。
【全身ショット】綺麗すぎる…！真っ白なドレスで登場した本田真凜
ミラノ・コルティナ五輪（オリンピック）のフィギュアスケートで、“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組が日本勢の五輪ペア初となる金メダルを獲得した。りくりゅうについてコメントを求められると本田は「本当に感激で何回も映像を見直してます！」とにっこり。
よかったポイントについては「全てなんですけど」としつつ「2人の絶対的な信頼関係とか、ジャンプをああいう状況の中で全て成功させるところとか、本当にすごくて。リアルタイムで朝見てたんですけど、それからもう何回も見直しています。『おめでとうございます』と言いたいです」と祝福。フィギュアスケートは熱戦が続くが「すごく楽しみにしていて。あの時間帯まで、ずっといつも起きて見ているので、今日もしっかり応援したいなと思います」と笑顔を見せていた。
貝印は、2024年3月にパーソナルケアブランド「miness」をローンチ。3月に新商品「minessプチまゆ用」を発売する。同所では20日からPOPUPも開催する。
