森下千里氏は環境大臣政務官に…全員再任の第二次高市内閣　副大臣・政務官名簿

18日発足した第2次高市内閣は19日午前、臨時閣議を開き、副大臣・政務官人事について、全員の再任を決定した。

木原稔官房長官は、臨時閣議後の記者会見で、「臨時閣議で、副大臣および大臣政務官の人事を決定した」と発表した上で、改めて第2次高市内閣の発足について、「高市政権としては、先の総選挙においての国民の力強い信任にしっかりと答えしていく決意だ。責任の重さを深く胸に刻み、さまざまな声に耳を傾けながら、謙虚に、しかし、大胆に政権運営にあたっていく」と意気込みを語った。

木原官房長官は18日、衆参両院で高市早苗首相が第105代首相として指名されたことを受け、第2次高市内閣の閣僚は第1次内閣の閣僚を全員再任すると発表していて、閣僚に続き、副大臣・政務官も第1次内閣のメンバーで、今後の政権運営に臨むことになる。

再任された副大臣と政務官は以下の通り

●第二次高市内閣 副大臣

デジタル副大臣兼内閣府副大臣

今枝 宗一郎

復興副大臣 田所 嘉徳

復興副大臣兼内閣府副大臣

瀬戸 隆一

内閣府副大臣 岩田 和親

鈴木隼人

津島淳

総務副大臣 堀内 詔子

高橋 克法

法務副大臣 三谷 英弘

外務副大臣 国光あやの

堀井巌

財務副大臣 中谷真一

舞立昇治

文部科学副大臣 小林茂樹

中村 裕之

厚生労働副大臣 長坂 康正

仁木 博文

農林水産副大臣 根本 幸典

山下 雄平

経済産業副大臣兼内閣府副大臣

井野 俊郎

山田 賢司

国土交通副大臣 佐々木 紀

国土交通副大臣兼内閣府副大臣兼復興副大臣

酒井 庸行

環境副大臣 青山 繁晴

環境副大臣兼内閣府副大臣

辻 清人

防衛副大臣兼内閣府副大臣

宮粼 政久



●第二次高市内閣 大臣政務官

デジタル大臣政務官兼内閣府大臣政務官

川崎ひでと

内閣府大臣政務官 金子容三

若山慎司

内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官

古川直季

総務大臣政務官 中野英幸

向山淳

梶原大介

法務大臣政務官 福山守

外務大臣政務官 英利アルフィヤ

大西洋平

島田智明

財務大臣政務官 三反園訓

高橋はるみ

文部科学大臣政務官 福田かおる

文部科学大臣政務官兼復興大臣政務官

清水真人

厚労大臣政務官 栗原渉

神谷政幸

農水大臣政務官 広瀬建

山本啓介

経産大臣政務官兼内閣府大臣政務官

越智俊之

経産大臣政務官兼内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官

小森卓郎

国交大臣政務官 加藤竜祥

永井学

国交大臣政務官兼内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官

上田英俊

環境大臣政務官 森下千里

環境大臣政務官兼内閣府大臣政務官

友納理緒

防衛大臣政務官 若林洋平

防衛大臣政務官兼内閣府大臣政務官

吉田真次

（※写真は2025年10月撮影）