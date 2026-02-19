ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは１９日、今大会唯一の新採用競技「山岳スキー」（スキーモ）が開催される。

スキーで滑るだけでなく、上り坂を駆け上がる技術を駆使してタイムを競う過酷なレースに、ＳＮＳではスタート前から注目が集まっている。（デジタル編集部）

「雪上のＦ１」との呼び名も

スキーモは、山岳エリアに設定された標高差のあるコースをスキーで登り降りして競う。コースの途中には、スキーを担いで登るエリアもあり、スキーと登山を組み合わせたような競技だ。ヨーロッパで人気で、今大会では、スプリントの男子、女子と混合リレーが行われ、男女あわせて３６人が出場する。

見どころは、「トランジット」と呼ばれる動作を切り替える時の道具の着脱シーンだ。例えば、坂を上る際はスキーに滑り止めの「シール（スキン）」をつけ、下りはシールを外して滑降する。少しのミスで勝負を左右するピットインと似ていることから「雪上のＦ１」と称されることもある。

シールは、かつてはアザラシの毛皮などで作られていたが、現在は合成繊維製で、ルールによるとスキー板の４０％以上を覆わなければならない。シールをコース上に放置したり、背負うバックパックの中にスキーが正しく固定されていなかったりするとタイム加算のペナルティーを課される。

コースで行う混合リレーは、男女一人ずつが登坂と滑降をそれぞれ２回行ってタイムを競い、ペース配分などの戦略性も求められる。

日本人選手の出場はないが、１９日夕から男女のスプリントのテレビ中継も行われる。また、同日朝のフジテレビ系情報番組「めざましテレビ」のアニメ「紙兎ロペ」で「スキーモ」として山岳スキーが紹介され、ＳＮＳでは「今日！！スキーモがあるではないか！！！」「スキーモが楽しみ過ぎてワクワクワクワク」と期待の声が集まった。

スプリントレースの競技時間は、およそ３分半。２１日に行われる混合リレーの競技時間は、３０分〜１時間程度だ。初お目見えする競技を見逃さないようにしたい。