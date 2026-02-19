「練習試合、中日−日本ハム」（１９日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）

日本ハムの新庄剛志監督が試合前に外野フェンスのラバーをチェック。中日・井上監督とも言葉をかわすシーンがあった。

新庄監督は外野フェンス沿いを歩きながらラバーの状態をチェック。その上で「怖くないですか？１メーター９０センチぐらいバーほしいですね。結構危ないんですよ。例えば（ワイヤーのフェンス部分に）目とか刺さったら。一番はあれにぶつからないプレーをするのが一番」と語った。

昨年の練習試合で中日・樋口が打球を追ってフェンスに激突し、救急車で搬送されるアクシデントがあった。その試合後に開口一番、「両チーム、ケガしないでほしいなと思っていたら…あの樋口君のケガ」と沈痛な表情を浮かべ「プロ野球のキャンプを１カ月張るのであれば、間違いなく変えないと。しっかりお金をかけて直さないと。危ないんですよ」と異例の訴えを行っていた。

その後、今年のキャンプに向けてラバーフェンスはクッション性が高いものに改修されていたが、新たな課題を指摘した形になった。。