高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」の第99回が２月19日に放送され、話題を呼んでいます。

トースト用の焼き網がなくなった松野家。書生の正木が、家族のだれかが盗んだのではないかと、推理を始めます。

SNSやコメントでは様々な声が寄せられました。

＊以下2月19日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

朝食のトーストを焼く、焼き網がなくなった！？

正木（日高由起人さん）の発言により、犯人探しが始まってしまう。

トキやヘブン（トミー・バストウさん）、家族の一同は正木の推理を聞くことに。

みなの注目の中、正木は一人一人の動機を推察していく。

「近頃のみなさまを見ていると、誰が盗んでいてもおかしくない」と話す正木。

司之介については、「朝にトーストを食べたくない」と指摘。

フミとトキについては、「クマから家事をやらせてもらえないから」、ヘブンについては「家族思いのヘブンが一家がトーストでバラバラになることを恐れた」と推理する。

クマと仲が良い丈については「クマがトーストを焼く苦労をしているから、クマのため」、クマは「毎朝人数分焼くのが大変」と指摘。

そして、正木は自分自身については、「実はトーストがあまり好きではない」と告白した。

はじめは冗談と笑っていた一同も次第に互いに互いを疑いはじめてしまう。

いったい、誰が焼き網を隠したのか？

＜視聴者の声＞

焼き網がなくなったことで、お互いを疑いギクシャクする松野家。正木の推理をめぐり、SNSやコメントではさまざまな声が寄せられました。

「正木探偵もアクセントとして目新しいかなーとは思うけど 追及すべきは焼き網じゃなくて（司之介による）金庫の金持ち出しのほう」

「正木探偵家庭内をよく見てるな〜。しかし肝心の『犯人はお前だ』がないので全然スッキリしない」

熊本に移住してから、うまくいっていなかった松野家。それだけに正木の推理は単純に犯人を見つけるためだけのものではないと感じた人も。

「正木探偵は焼き網事件の解決のためというより、それぞれの本音を引き出すために登場したのね」「よく見てるねみんなのこと」

「犯人探しというより正木探偵の洞察力によりそれぞれが抱えていて互いに吐き出せずにいた鬱憤が明確に言語化された」

「正木探偵、よく見てるな。 みんなの隠している本音を代弁してくれてる。 これが得体の知れないモヤモヤの打開の突破口になるといいんだけど」

などの声がありました。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。