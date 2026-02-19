【本音レビュー】3COINS「KIDSブック型コスメセット」ぶっちゃけどう？小学生ママ目線で検証
可愛いものを集めるのが好きな10歳の娘が、「これ使ってみたい！」と持ってきたのが3COINSの「KIDSブック型コスメセット」。
最近メイク道具にも興味がわいてきて、子ども用のネイルやリップなどはすでに持っている娘。この商品は子どものコスメセットなのにブック型と、なんだかおしゃれ！
ママの私も思わず気になり購入しました。
大人っぽいシンプルな見た目で飾っても素敵
3COINSの「KIDSブック型コスメセット」は、いわゆる「THEキッズコスメ（装飾キラキラ）」のような派手さがないのもポイントです。対象年齢は6歳以上、価格は税込660円でした。
開くと右面にアイシャドウ、チーク、リップ（それぞれに付属チップとブラシ付き）のセット。左面にハート型のキュートなミラーが付いていました。
ブック型になっているので片付けも楽だし、インテリアっぽく置いて飾っておけるのも嬉しいポイントです。
ブラウン系の薄付きカラーで使いやすい
娘は正直「KIDSブック型コスメセット」の見た目の可愛さで満足しているところもあるので、アイシャドウなどは使わず、特別なお出かけのときだけチーク、リップをふんわり付ける程度ですが、クレンジングを使わなくてもきれいに落とせました。
落とす際は、石鹸を泡立ててメイクに馴染ませてから水やぬるま湯でやさしく洗い流してくださいね。
3COINSの「KIDSブック型コスメセット」のアイシャドウ、チーク、リップそれぞれの色はこんな感じです。
アイシャドウはブラウン系のグラデーションカラーで主張し過ぎず、どれも使いやすそうなバリエーション。ゴールド系のパールも上品で良い感じです。
チークもオレンジ系でふんわり色付くので、塗り過ぎて失敗することも少なそう。
リップは子どもにしては大人っぽい色味なので、指にのせてわずかに付けるくらいがちょうど良いかもしれません。これまで娘が使っていたリップがピンク系だったこともあり、このリップを塗ったときだけ、ちょっぴりおすまし顔になるのが微笑ましかったです。
ちょっとしたお出かけにも持っていきやすいサイズ感
バッグやリュックの内ポケットに入れやすいサイズ感なので、外に持ち運びたいお子さんにもぴったり。鏡付きなので、子どもの身だしなみチェック用としても◎。
付属のブラシやチップは人によって使いにくい場合あり
付属のチークブラシはやや硬かったので、わが家では毛の柔らかいブラシに変えて使っています。アイシャドウチップやリップブラシも、もしママのメイクポーチの中に使いやすいものがあればそちらに変えてもOK。
また、肌に異常が現れる可能性もあるので、必ず保護者の監視のもとでお子さんに使用させてくださいね。娘はキッズコスメのデザイン自体が好きなタイプで、正直あまりメイクはしないのですが、「メイクする場合はママがいるお休みの日だけ」「学校には絶対つけていかない」と約束したうえで購入しています。
気軽に試しやすいのが嬉しい
3COINSの「KIDSブック型コスメセット」は、コンパクトにまとまっていて場所も取らないので興味本位で試したい親子にもおすすめです。セットで600円代とそこまで高額ではないため、「これなら子どもに買ってあげても良いかな」と思えるアイテムでした。
撮影・文・編集部