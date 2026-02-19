LOVEBITESが、オーストリアに拠点を置くメタルレーベル Napalm Records（ナパーム・レコーズ）と新たに契約。あわせて、同レーベルよりニューアルバム『アウトスタンディング・パワー』を5月8日にアジアを除く全世界にてリリースする。

今作は、本日2月18日に国内リリースされた通算5作目のフルアルバム。Napalm Recordsとの契約についてLOVEBITESは、「Napalm Recordsのロースターには、新進気鋭のメタル・バンドから世界的に成功を収めたバンド、そして誰もが敬愛する伝説的なアーティストに至るまで、多様なバンドが名を連ねています。その輝かしい歴史の一部となれたことを誇りに思います」とコメントを発表している。

また本日、ファンが自分の名前やニックネームをバンドのロゴ風に生成することのできる無料サービス『ロゴ・ジェネレーター』を始動。特設サイトに名前などのテキストを入力すると、特徴あるLOVEBITESのロゴ風に生成されたそのテキストが新作『アウトスタンディング・パワー』のジャケット写真に乗った状態で作られ、その画像をダウンロードして自身のSNSで発信できるという。

なおLOVEBITESは、3月29日にキャリア初となる日本武道館公演を開催。チケットは現在発売中だ。

＜LOVEBITES コメント＞

アジアを除く全世界でNapalm Recordsと契約を締結したことに大変嬉しく思います。Napalm Recordsのロースターには、新進気鋭のメタル・バンドから世界的に成功を収めたバンド、そして誰もが敬愛する伝説的なアーティストに至るまで、多様なバンドが名を連ねています。その輝かしい歴史の一部となれたことを誇りに思います。ヘヴィ・メタルへの情熱を強く持つNapalm Recordsと共に、最新アルバム『アウトスタンディング・パワー』を成功へ導きます。ご期待ください！

（文＝リアルサウンド編集部）