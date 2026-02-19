【義母が絶縁されるまで】「いい加減に気づいて！」引っ越しは息子の答え？＜第24話＞#4コマ母道場

わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！

第24話　「もうおやめなさい」



【編集部コメント】

ササキさーーん！　ありがとうございます！　シュンスケさんが「黙って引っ越しをした」ということが、すべての結論だったのではないでしょうか。カツコさんはシュンスケさんにとって、引っ越し先を教えるに値しない人……だというメッセージが込められているのかもしれません。そこを無理矢理こじ開けても、もういいことはありませんよ？

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・みやび