【義母が絶縁されるまで】「いい加減に気づいて！」引っ越しは息子の答え？＜第24話＞#4コマ母道場
わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！
第24話 「もうおやめなさい」
【編集部コメント】
ササキさーーん！ ありがとうございます！ シュンスケさんが「黙って引っ越しをした」ということが、すべての結論だったのではないでしょうか。カツコさんはシュンスケさんにとって、引っ越し先を教えるに値しない人……だというメッセージが込められているのかもしれません。そこを無理矢理こじ開けても、もういいことはありませんよ？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
