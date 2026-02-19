「ハッピーセット」次回コラボ予想が白熱！ 「ヒロアカとSPY×FAMILY!?」「壁がコナン」「USJかと」
「マクドナルド」の公式Xが、2月19日（木）に更新。次回の「ハッピーセット」を予告する画像が公開され、「ヒロアカとSPY×FAMILY!?」などコラボを予想するコメントが集まっている。
【写真】「レゴ」コラボもあるか!? 次回「ハッピーセット」予告画像
■豪華コラボに期待
「マクドナルド」はこの日、「ちらっ！」とコメントを添えた1枚の画像を投稿。
画像は、レンガの壁からキャラクターの一部がちらりと見えるデザインとなっており、緑の髪の毛や白のグローブ、ピンクの髪の毛が目を引く。
SNSではこの画像をヒントに、アニメ『僕のヒーローアカデミア』や『『SPY×FAMILY』とのコラボではないかというファンからの声が。また、「壁がコナンにしか見えない」「USJかと思った」といった意見も集まり、次回コラボの予想が白熱している様子だ。
ちなみに、同日には「ちーーーーっちゃなマクドナルド2．27（Fri）OPEN!?」と書かれた画像も投稿されており、「レゴか、ナノブロックか？」「可愛すぎる予感」「レゴブロックのような凸凹に見える」といった期待も寄せられている。
引用：「マクドナルド」公式X（@McDonaldsJapan）
