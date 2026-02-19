2度目の挑戦で合格した松原柊亜は小学生から貫く“ピン愛” 飛んで曲がらない1Wと115ｙ以内をカバーするウェッジ4本体制が肝【開幕前クラブチェック】
3月5日スタートの「ダイキンオーキッドレディス」（沖縄・琉球ゴルフ倶楽部）で、今年も国内女子ツアーが開幕する。新たなシーズンに向け、プロゴルファーたちは技術に加え、クラブの準備にも余念がない。そこでオフの段階で、一度キャディバッグを覗き見！ どのような考えのもと、クラブ選びを進めているのか聞いてみた。今回はルーキーの松原柊亜（まつばら・しゅあ）。
【ピン愛】松原柊亜の最新セッティング 1Wは”MAX”とベンタスシリーズ
◇ジュニア時代から全国大会で優勝するなど注目されてきた松原は、昨年2度目の挑戦でプロテストに合格した。ドライバーの平均飛距離250ヤードを誇るショット力が武器だ。昨年末のファイナルQTは56位とレギュラーツアーへの出場は限定的で、下部のステップ・アップ・ツアーが主戦場となる見込み。プロデビュー戦は主催者推薦で出場するレギュラーツアーの「Vポイントレディス」となる。キャディバッグを覗くと、「小学生の頃から使っている」というピン製が14本並ぶ。現在のセッティングはプロテスト合格時とまったく同じものだ。「ピンのクラブしか打ったことなくて、不満は何一つありません」とピン愛を貫いている。ドライバーを見ると「G440 MAX」にフジクラの「ベンタスTR」を挿している。この組み合わせは「飛ぶし曲がらないです。前使っていたクラブ（G430 MAX）も飛んで曲がらなかったのですが、それよりもミスしたときの曲がり幅が圧倒的に少ないんです。左にミスしても全然巻かないのでしっかり振れます」と松原のゴルフを支えている。ピンが「飛び設計＆高MOI」で“飛んで曲がらない”をうたい文句にしているが、実戦の中でそれを感じている。ちなみにベンタスシリーズは中学生時代から使用しているという。フェアウェイウッドは4番ウッド1本で「G440 MAX」（ロフト角17度）と飛ばし屋らしさを感じさせる。「すごい昔は3番と5番を入れていて、5番を抜いて3番1本の時もありました。ただ3番だけだと、（その下の）3Uとの飛距離の差が出てしまいました。3Uとの距離の関係も考えて、やさしさ重視で4番1本にしました」フェアウェイウッドを1本にした理由は、「どちらかというと飛距離が出る方なので100ヤード付近のクラブを多めにしています」と下の番手を厚めにするのが目的。PWではなく46度のウェッジから、50、54、58度と4度ピッチで4本入れている。46度はフルショットで115ヤード。50度は105ヤード、54度は95ヤード、58度は80ヤードという具合だ。「その間の距離はコントロールショットで打ち分けます」。115ヤード以内の距離の打ち分けを楽にするためにウェッジを増やした。また、46度のウェッジは、アイアンと同じ日本シャフトの「N.S.PRO 850GH」を挿しているが50度以下の3本は、より重量があってしっかり感のある「N.S.PRO 950GH neo」にしているのは、こだわりだ。「46度はアイアンよりかウェッジよりかで迷ったのですが、アイアンに合わせました。ウェッジはフルショットではなくアプローチで使うことが多いので、手先を使ったり、ヘッドが走りすぎないように重めのシャフトにしています」。用途に合わせて変えていた。【松原柊亜のクラブセッティング】（2026年2月時点）1W:ピン G440 MAX(9度/ベンタスTR BLUE 5-S)4W:ピン G440 MAX(17度/ベンタス TR BLUE 6-S)3、4U:ピン G440（20,23度/ベンタス HB 7-S）5〜9I:ピン i230（N.S.PRO 850GH S）46度:ピン S159(N.S.PRO 850GH S)50、54、58度:ピン S159（N.S.PRO 950GH neo S）PT: スコッツデール アンサー 2D(2025) BALL:スリクソン ZスターXV
