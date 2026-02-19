ºòÇ¯¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¯2°Ì¡¢À¸¸»»ûÎ¶·û¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤Ï¥é¥¤¥ó½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡ª ¥³¥Ä¤òÊ¹¤¯¤È¡Ä¡Ä¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë¤â¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡ª¡ª
¥¢¥ë¥ÐTV¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¡Ö¥È¥Ã¥×¥×¥í¥ì¥Ã¥¹¥óK'S¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¡£2025Ç¯¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºòÇ¯¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿À¸¸»»ûÎ¶·û¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢ÆÀ°Õ¤À¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡ÛÆó¤ÎÏÓ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Ò¥¸¤«¤éÀè¤Ï¥À¥é¥ê¡¡²¼È¾¿È¤Ç¿¶¤ê²¼¤í¤¹À¸¸»»û¤Î¥é¥¤¥ó½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þËÍ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥ÈÁ´ÈÌ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥é¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ø°ìÄ¾Àþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ó½Ð¤·¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï²¼È¾¿È¤ò¼ç¤ÊÆ°ÎÏ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¿¶¤êÉý¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶á¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÎ¾¥ï¥¤òÄù¤á¤ë¤³¤È¡£¥Ò¥¸¤«¤éÀè¤Ï¥À¥é¥ê¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢Æó¤ÎÏÓ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤¿¾õÂÖ¤Ç¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢ÏÓ¤¬ÂÎ¤ÎÉý¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¡¢Î¾ÏÓ¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤Æ¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¼ê¸µ¤Ë°ú¤¯¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤ÆÆó¤ÎÏÓ¤Î¶ÚÆù¤ò»É·ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜ¤Ï¡¢»È¤¤¤¿¤¤¶ÚÆù¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¸Ç¤á¡¢²¼È¾¿È¤ÎÆ°¤¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¡£²¼È¾¿È¼çÆ³¤Ç¡¢¾åÈ¾¿È¤ÎÆ°¤¤ÏÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤È»ß¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¾åÂÎ¤ÎÎÏ¤Ç»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Èº¸¤ËÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º¸Æâ¥â¥â¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¥¹¥¨¡¼¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ó½Ð¤·¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤â¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Îý½¬¤ÇÂ¿¤¯»È¤¦¤Î¤Ï9ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥é¥¤¥ó½Ð¤·¤ÎÆ°¤¤¬¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤äÉ÷¤¬¶¯¤¤¤È¤¡¢Íî¤È¤·¤É¤³¤í¤¬¶¹¤¤¾ìÌÌ¤Ç»È¤¨¤ëÂÇ¤ÁÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¥²¡¼¥à¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¢£À¸¸»»ûÎ¶·û¤·¤ç¤¦¤²¤ó¤¸¡¦¤¿¤Ä¤Î¤ê¡¿ 1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢»³¸ý¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹162cm¤Ê¤¬¤éÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥293¥ä¡¼¥É¤ò¸Ø¤ë¡£25Ç¯¾Þ¶â¥é¥ó¥¯2°Ì¡£¡ÖÍýÁÛ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¥È¥ì¥Ó¥Î¡×¤È¸ì¤ë¡È¥È¥ì¥Ó¥Î¥Þ¥Ë¥¢¡É¡þÀ¸¸»»û¤¬¼«¤é¸ì¤Ã¤¿¥¹¥¤¥ó¥°²þÂ¤¡£ ´ØÏ¢µ»ö¡Ú162Ñ¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¯2°Ì¡¢Ìó300¥ä¡¼¥ÉÈô¤Ð¤¹À¸¸»»û¤¬³«´ã¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤È¤Ï¡©¡Û¤Ç¤½¤ÎÈëÌ©¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
