小祝さくらが開幕戦で故障から8カ月ぶりのツアー復帰 「最後までベストを尽くして」【国内女子ゴルフ・オフトレ情報】
今年も「ダイキンオーキッドレディス」（3月5〜8日、沖縄・琉球GC）から国内女子ツアーがスタートする。その開幕も間近に迫っているが、選手たちはどのように調整を進めてきたのか？ その様子をお伝えする。
【写真】小祝さくらが昨年末のアワードで披露した“網網ドレス”
◇沖縄の開幕戦で大きな注目を集めること必至なのが、ツアー通算12勝を誇る小祝さくらだ。2017年のプロデビュー以降、試合を休まないことでも知られてきた“鉄人”だが、昨年、大きな故障を抱えることになった。左手首の『TFCC損傷（尺骨側手関節三角線維軟骨複合体損傷）』により、7月の「大東建託・いい部屋ネットレディス」（棄権）を最後に離脱。9月8日にはシーズンの残り試合すべてを欠場することも発表した。その後は手術にも臨み、復帰に向け安静に過ごした。そのかいもあって、2021年大会を制しているダイキンでトーナメントに戻ってくる。年末からはクラブも握り始め、ハワイ合宿、宮崎合宿でさらに仕上げてきた。回復へ大きく前進していることがうかがえる。苦しい25年だったが、すでに手首痛を発症していた7月の「明治安田レディス」では優勝も挙げるなど、しっかりと結果も残した。「昨年、特に印象に残っているシーンは、明治安田レディス最終日の16番のチップインイーグルです。接戦のなか優勝につながったイーグルだったので印象に残っています」と、その時のことを挙げる。「（昨季の）評価ポイントは安定してトップ10に入れたことです」と、出場試合18試合ながら11度のトップ10入りは胸を張れるポイント。メルセデス・ランキングも14位で終えているのはさすがだ。『トーナメント特別保障制度』も適用されたため、制度的にも復帰へ障害はない。課題には「100ヤード以内のウェッジ」を挙げる。「昨年はケガで4カ月クラブを握れず、飛距離も落ちたので、オフシーズンは全クラブの調整をしながら練習しています。ダイキンオーキッドはケガ明けの初戦となり、どのようなゴルフができるかわかりませんが、最後までベストを尽くして頑張りたいと思います」。2026年シーズンの目標は「優勝を目指して頑張りたい」。徐々に状態を上げ、すぐにでも強い小祝さくらが戻ってくる…そんな展開に期待だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
2026年開幕戦 出場予定選手一覧
まもなく開幕！ 国内女子ツアー開催日程
「生きているだけでこんなにお金がかかるんだ…」小祝さくら、“長期離脱中”の生活は？
岩井明愛＆岩井千怜は米2年目のシーズンへ「まだまだスタートラインです」【2026年米女子開幕直前インタビュー・前編】
注目ルーキーを青田買い！ プロテストに合格したばかりの98期生22人のプロフィール一覧
【写真】小祝さくらが昨年末のアワードで披露した“網網ドレス”
◇沖縄の開幕戦で大きな注目を集めること必至なのが、ツアー通算12勝を誇る小祝さくらだ。2017年のプロデビュー以降、試合を休まないことでも知られてきた“鉄人”だが、昨年、大きな故障を抱えることになった。左手首の『TFCC損傷（尺骨側手関節三角線維軟骨複合体損傷）』により、7月の「大東建託・いい部屋ネットレディス」（棄権）を最後に離脱。9月8日にはシーズンの残り試合すべてを欠場することも発表した。その後は手術にも臨み、復帰に向け安静に過ごした。そのかいもあって、2021年大会を制しているダイキンでトーナメントに戻ってくる。年末からはクラブも握り始め、ハワイ合宿、宮崎合宿でさらに仕上げてきた。回復へ大きく前進していることがうかがえる。苦しい25年だったが、すでに手首痛を発症していた7月の「明治安田レディス」では優勝も挙げるなど、しっかりと結果も残した。「昨年、特に印象に残っているシーンは、明治安田レディス最終日の16番のチップインイーグルです。接戦のなか優勝につながったイーグルだったので印象に残っています」と、その時のことを挙げる。「（昨季の）評価ポイントは安定してトップ10に入れたことです」と、出場試合18試合ながら11度のトップ10入りは胸を張れるポイント。メルセデス・ランキングも14位で終えているのはさすがだ。『トーナメント特別保障制度』も適用されたため、制度的にも復帰へ障害はない。課題には「100ヤード以内のウェッジ」を挙げる。「昨年はケガで4カ月クラブを握れず、飛距離も落ちたので、オフシーズンは全クラブの調整をしながら練習しています。ダイキンオーキッドはケガ明けの初戦となり、どのようなゴルフができるかわかりませんが、最後までベストを尽くして頑張りたいと思います」。2026年シーズンの目標は「優勝を目指して頑張りたい」。徐々に状態を上げ、すぐにでも強い小祝さくらが戻ってくる…そんな展開に期待だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
2026年開幕戦 出場予定選手一覧
まもなく開幕！ 国内女子ツアー開催日程
「生きているだけでこんなにお金がかかるんだ…」小祝さくら、“長期離脱中”の生活は？
岩井明愛＆岩井千怜は米2年目のシーズンへ「まだまだスタートラインです」【2026年米女子開幕直前インタビュー・前編】
注目ルーキーを青田買い！ プロテストに合格したばかりの98期生22人のプロフィール一覧