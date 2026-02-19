岩井明愛&千怜ツインズが超薄型電動バイクに乗ってゲーム対決！ 勝った千怜はバイクをもらう気満々だが!?
開催中の米国女子ツアー「ホンダLPGAタイランド」が公式インスタグラムを英語とタイ語で更新。開幕前に岩井明愛&千怜ツインズがホンダ・モトコンパクト・チャレンジに挑戦する様子を動画で公開した。
【動画】電動バイクに乗りながら流暢に英語を話す岩井ツインズ
ホンダに所属する岩井ツインズが乗っているのは、超薄型の四角いデザインが特徴の電動バイク「モトコンパクト」だ。ハンドルやシートを本体に収納できる折り畳み式になっている。現在は米国のみで発売されているが、今回は大会名がラッピングされたものをコースで試乗することもできるとのこと。動画は岩井ツインズが英語で自己紹介するシーンからスタート。そして明愛は「パパイヤサラダ」を、千怜は「バナナココナッツミルク」を作るために必要な材料を探し出すために、モトコンパクトに乗ってコース内を走り回った。いろいろなハプニングがありながらもすべての材料を見つけたツインズは、お互いに自分の勝利をアピールしたが、決着はジャンケンとなり、千怜が喜びのガッツポーズ。そして「もちろん、このバイクはもらえるのですよね？」とスタッフに問いかけていた。動画を見たファンからは「めっちゃ楽しそう〜」「2人の会話を聞いているだけでも嬉しいよ」「kawaiiii」「それ乗ってパタヤの街を回りたいです」などのコメントが寄せられていた。
