田中律子、華麗に波乗る“SUPサーフィン”を披露「かっこよすぎる」「めっちゃうまい」「モーターが付いてるみたい」
タレント・俳優の田中律子（54）が17日、自身のインスタグラムを更新。楽しげに乗りこなす“SUPサーフィン”を披露した。
【動画】「気持ち良さそう〜」笑顔で波乗る“SUPサーフィン”楽しむ田中律子
田中は「久しぶりのSUPサーフィン」と、パドルを操りながら見事に波に乗る動画を公開。「先生に、右見ろーーーって言われてるのに、毎回左を見る私 おーい、余裕なさすぎー」と、自身にツッコミを入れるおちゃめな一面を見せている。
さらに「全然上手にならないけど、楽しいから最高ーーーー」とつづり、カメラ目線で笑顔も見せ、乗りこなす姿からは余裕も感じられた。
コメント欄には「かっこいい」「めっちゃうまい」「モーターが付いてるみたい」「気持ち良さそう〜」「かっこよすぎる」「スゴーイ 素敵すぎます」などの声が多数寄せられている。
【動画】「気持ち良さそう〜」笑顔で波乗る“SUPサーフィン”楽しむ田中律子
田中は「久しぶりのSUPサーフィン」と、パドルを操りながら見事に波に乗る動画を公開。「先生に、右見ろーーーって言われてるのに、毎回左を見る私 おーい、余裕なさすぎー」と、自身にツッコミを入れるおちゃめな一面を見せている。
さらに「全然上手にならないけど、楽しいから最高ーーーー」とつづり、カメラ目線で笑顔も見せ、乗りこなす姿からは余裕も感じられた。
コメント欄には「かっこいい」「めっちゃうまい」「モーターが付いてるみたい」「気持ち良さそう〜」「かっこよすぎる」「スゴーイ 素敵すぎます」などの声が多数寄せられている。