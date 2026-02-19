「49歳には見えない」瀬戸朝香、“15センチカット”の新ヘア披露「すっごく素敵」「お似合いです」
俳優の瀬戸朝香（49）が18日、自身のインスタグラムを更新。「とあるお仕事に向け髪をダークトーンにして15センチほど切りました」とヘアカットとカラーチェンジを報告し、落ち着いたブラウンのニューヘアを披露した。
【写真】「49歳には見えない」“15センチカット”の新ヘアを披露した瀬戸朝香
15日の投稿で、「ハイトーンカラー見納め 笑」とヘアチェンジを予告していた瀬戸。この日はチェンジ後のアップショットなど5枚の写真を投稿した。
“15センチ”と結構な長さをカットした印象であるが、もともと胸下までのロングヘアだったこともあり、カット後も胸元までのロングが印象的なヘアスタイルに仕上がっている。瀬戸は「私にとっては結構切った感ありあり」と感想をつづった。
この投稿には、「ダークな朝香さんもお似合いです」「かわいい」「49歳には見えない」「すっごく素敵」といった声が寄せられている。
