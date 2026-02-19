「ムチムチアイドル、半年間でのお腹の変化を見て」ビフォーアフターに「別人級」「割れてる」の声
【モデルプレス＝2026/02/19】女スパイをコンセプトとしたアイドルユニット・LEVEL7のSAYAが18日、自身のX（旧Twitter）を更新。半年間でのお腹の変化を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「ムチムチアイドル、半年間でのお腹の変化を見て」割れた腹筋披露
SAYAは「ムチムチアイドル、半年間でのお腹の変化を見て」とコメント。ステージ衣装姿での比較写真を公開した。ウエストがのぞくミニ丈の衣装を着用したライブ中の2枚で、半年間での体型の変化が一目でわかる。
この投稿に、ファンからは「すごい」「努力の結果」「別人級」「割れてる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
