最小の努力で必ず効果が上がるダイエットに最適な筋トレとは！？

正しい知識を身につければ最小の努力で必ず効果が上がるのが筋トレ！

筋トレ=きつい、長いは間違い!回数自慢には意味がない！

最小の努力で確実にやせて、リバウンドもしない。

そんな王道ダイエットの両輪が食事のコントロールと筋トレです。

そういうと、「食事はともかく、筋トレは…」 と敬遠されがち。

筋トレには地味できつくてつらいというイメージがあるようです。

また、「筋トレを続けているけれど効果が上がらない」という声も。

プロのトレーナーやスポーツ選手でも、間違ったやり方を続けていることがあるので、無理もないと思います。

たとえば、毎日筋トレは欠かさない、腹筋100回・腕立て100回といったやり方をしていたら、効果が上がらないのは当然です。

正しいフォームで、 1セット10回。

がんばればあと2回できるという負荷で 回がベストなのです。

これを2～3日に1回3セット行う。

筋肉の特徴を考えればそれで十分です。

続けて何回もできるとしたら、それは負荷が弱すぎるだけの話。

やみくもに回数を増やすと雑になって、フォームが崩れやすくなるというデメリットも。

筋トレで重要なのは、量より質です。

筋肉は休息させないと大きくならないので、同じ部位を毎日鍛えても 非効率的。

疲労やけがの原因にもなりかねません。

体幹やインナーマッスルなど、筋肉の少ない部位や小さな筋肉を鍛えるのもダイエットには非効率的。

正しい知識を身につければ最小の努力で必ず効果が上がる、それが筋トレです。

【出典】『世界一やせるスクワット』著：坂詰真二