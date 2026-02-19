ミラノ・コルティナ五輪は１９日、第１４日の競技が行われる。

フィギュアスケート女子フリーには、ショートプログラム（ＳＰ）で好発進した３人が最終組で登場する。１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）はショートプログラム（ＳＰ）でトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を成功。７８・７１点の自己ベストを記録し、堂々の首位に立った。優勝なら２００６年トリノ五輪の荒川静香以来、日本女子２人目。表彰台に立てば、憧れの浅田真央さんの１９歳を超え、日本女子最年少でのメダル獲得となる。今季限りで引退するエースの坂本花織（シスメックス）は７７・２３点で２位につけ、逆転優勝を狙う。初出場の千葉百音（木下グループ）も７４・００点で４位におり、日本勢の表彰台独占の快挙も期待できる。

ノルディックスキー複合は最終種目の男子団体スプリントが行われる。今季で引退する渡部暁斗（北野建設）が出場すれば、自身６度目の五輪で最後のレース。五輪通算４つのメダルを獲得した３７歳が有終の美を飾る。同種目には山本涼太（長野日野自動車）も出場する。

スピードスケートの男子１５００メートルには山田和哉、蟻戸一永（ともにウェルネット）、野々村太陽（博慈会）が出場予定だ。

カーリング女子１次リーグで既に敗退が決まっている日本は、最終戦で中国と当たる。

フリースタイルスキー男子ハーフパイプ予選には松浦透磨（岐阜日野自動車）、同種目の女子では桐山菜々穂（ヒマラヤク）が登場する。