タレントの杉浦太陽が１９日、都内で行われた「キッズデザイン賞２０周年・リニューアル発表会」に出席した。

ゲスト出演した杉浦は、２００７年６月に「元モーニング娘。」辻希美と結婚し、同年１１月に長女でモデル・希空が誕生。１０年に長男、１３年に次男、１８年に三男、２５年に次女が誕生し、現在は５児の父。希空は１８歳を迎えた。「子どもだった時代は短いなって思います。第１子の時はスマートフォンがなくて、ガラケーで子育てしていました。子育ての情報を得るのは、身近な両親とかからでした。第５子の時は『トツキトオカ』という（妊娠記録・日記）アプリを使って、『（生まれてから）何日目』とか『脳の発育が活発です』ってコメントがあって、（子どもの）現状を知ることができて助かりました」。第１子と第５子での子育てを取り巻く環境の変化に驚きの声を上げた。

希空が幼少期の頃は周囲の目線が気になることも。「ベビーカーで水族館を散歩していても、男性がベビーカーを押してるんだって目で見られました。保育園のお迎えに行ってもパパは僕だけ。『そちらのご家庭はパパがお迎えに行くんですね』って言われて、恥ずかしかった」。三男誕生以降から父親の子育てへの参加が増えたと感じたといい「僕の子育てイベントも今では４割くらいパパが来てくれる。男性の子育てへの意識が高まっていると思います。日本の子育てへの常識がいい意味で変わってきた」と語った。

２０回目を迎える同賞は、３月２日から５月１２日にかけてＷＥＢサイトで応募を募集。既存の３部門に加え、「子どもの参加・参画部門」を追加する。８月１９日に受賞作品を発表し、１０月２日に表彰式・シンポジウムが開催予定。