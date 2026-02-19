158.10　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.36　一目均衡表・雲（上限）
156.14　一目均衡表・雲（下限）
155.82　エンベロープ1%上限（10日間）
155.67　一目均衡表・基準線
155.02　一目均衡表・転換線
154.99　現値
154.95　100日移動平均
154.75　21日移動平均
154.28　10日移動平均
152.73　エンベロープ1%下限（10日間）
151.41　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
150.73　200日移動平均

高値は155.05までと転換線付近での推移。