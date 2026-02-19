テクニカルポイント ドル円 一目転換線付近 テクニカルポイント ドル円 一目転換線付近

158.10 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

157.36 一目均衡表・雲（上限）

156.14 一目均衡表・雲（下限）

155.82 エンベロープ1%上限（10日間）

155.67 一目均衡表・基準線

155.02 一目均衡表・転換線

154.99 現値

154.95 100日移動平均

154.75 21日移動平均

154.28 10日移動平均

152.73 エンベロープ1%下限（10日間）

151.41 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

150.73 200日移動平均



高値は155.05までと転換線付近での推移。

