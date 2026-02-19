テクニカルポイント ドル円 一目転換線付近
158.10 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.36 一目均衡表・雲（上限）
156.14 一目均衡表・雲（下限）
155.82 エンベロープ1%上限（10日間）
155.67 一目均衡表・基準線
155.02 一目均衡表・転換線
154.99 現値
154.95 100日移動平均
154.75 21日移動平均
154.28 10日移動平均
152.73 エンベロープ1%下限（10日間）
151.41 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
150.73 200日移動平均
高値は155.05までと転換線付近での推移。
高値は155.05までと転換線付近での推移。