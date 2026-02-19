「ATH-SQ1TW2NC」フォレストグリーン

オーディオテクニカは、スクエアデザイン「SQ」シリーズの新完全ワイヤレスイヤフォン「ATH-SQ1TW2NC」を2月27日に発売する。アクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を搭載し、直販価格は12,980円。カラーはブラック、カフェラテ、フォレストグリーン、グレー、ピンク、ホワイトキャメルを展開する。

個性的なスクエアフォルムのデザインと豊富なカラーバリエーションが特徴。ANCに対応し、コンパクトで軽やかな装着感、バランスの取れた高音質、ANCによる静かな空間が、通勤・通学やリラックスタイムなど、さまざまなシーンを快適にするという。

ユーザーの状態や使用シーンに合わせて切り替えられる「ショートカット機能」を新たに採用。NCなどのアンビエンスコントロールに加え、オーディオテクニカのマイクロホンで収録した自然のサウンドなどが聴けるサウンドスケープ、自分だけに音を知らせるプライベートタイマーの機能を自由に組み合わせてショートカットとして作成。ワンタッチで使用できる。

例えば、勉強や仕事の際は「NC＋波の音(Ocean)＋プライベートタイマー」で、雑音を遮断しながら自然音に包まれて集中力を高めるといった使い方ができる。

カラーは従来モデルで好評だったカフェラテやフォレストグリーンをブラッシュアップしたほか、新たにホワイトキャメルを追加。「北欧のエッセンスも感じられるスタイリッシュな仕上がり」だという。

ピンク

カフェラテ

ドライバーは専用設計の5.8mmダイナミック型。「厚みのある低域と伸びやかな中高域表現により、音楽や動画、ゲームの音声を良い音で聴ける。繊細なボーカル や 楽器の音色からストリーミング再生まで、クリアに楽しめる」という。Bluetoothの対応コーデックはAAC、SBC。

イヤフォンを着けたまま、周囲の音声をマイクで取り込みつつ音楽を聴くヒアスルー機能も搭載。専用アプリ「Connect」で、外音の取り込み量を調整できる。

充電ケースからイヤフォンが取り出しやすく、指で掴みやすいように設計。ケースは手なじみが良く滑りにくいため、電車やバスで落としそうになるといった心配もないとのこと。充電ケースのふたが透明な窓になっているため、イヤフォンがケースに入っていることを常に確認できる。

声優6人イヤフォンを演じるプロモーション動画

声優6人がイヤフォンを演じるプロモーション動画「Always you, Always colorful.」を2月27日から順次公開。早見沙織、雨宮天、木村良平、小林千晃、土岐隼一、下野紘が、イヤフォンとして将来の自分の持ち主を想像する物語。オーディオテクニカ公式Youtubeチャンネルで公開する。それに先駆け、予告編が公開されている。

Always you, Always colorful. 予告編/ATH-SQ1TW2NC

早見沙織×雨宮天「癒しと冒険」編 2月27日(金)18:00公開予定 木村良平×小林千晃「挑戦と集中」編 3月3日(火)18:00公開予定 土岐隼一×下野紘「ときめきと寄り添い」編 3月6日(金)18:00公開予定

さらにスペシャル企画として、雨宮天/木村良平の2人によるオリジナル音声ガイダンスを専用アプリ「Connect」にて期間限定で無料配信予定。配信期間は4月17日10時～8月18日16時59分までの予定。

オリジナル音声ガイダンスは製品のメモリ内にアプリ経由で保存され、音声を切り替えることでファームウェアが書き換えられ、利用できる。配信期間中は自由に音声ガイダンスの切り替えが可能だが、配信期間終了後はダウンロードできなくなるため、通常の音声ガイダンスへ切り替えた場合、雨宮天/木村良平のオリジナル音声ガイダンスへ戻せなくなる。

また、発売記念キャンペーンとして、3月6日23時59分までの期間中、オーディオテクニカ公式オンラインストアにて、ATH-SQ1TW2NCを予約・購入すると、もれなくオリジナル「ミニポーチ」がプレゼントされる。