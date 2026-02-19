【殿堂入り】たんぱく質が気軽にしっかり摂れる「サバ缶」おかず

【シニア夫婦のおいしいごはん vol.2】元気と健康は食べるものでつくられる！シニア世代に必要な栄養素がしっかりとれて、夫婦ふたり分にちょうどいい量が作れるレシピをご紹介します。

シニアこそしっかり摂りたい「たんぱく質」

2026年2月5日に宝島社から発売されたTJMOOK『クックパッド 無駄なく食べきれる分量だけ！ シニア夫婦のおいしいごはん』は、監修の管理栄養士・成田美紀先生がシニア世代に向け、健康的で楽しい生活のための「フレイル」予防のポイントを解説し、それに基づいたレシピを紹介しています。

加齢とともに心身の活力が低下し、要介護状態になる危険性が高くなる状態が「フレイル」です。中年時代にメタボや肥満対策で食事制限していた人は要注意。引き続き食事制限をしていると、いつの間にか栄養不足になってフレイルに陥ることもあるそうです。

たんぱく質が気軽に摂れる「サバ缶」

フレイル対策のひとつは、「良質なたんぱく質を摂る」こと。たんぱく質が不足すると、筋肉量の減少、免疫力低下などさまざまな悪影響を及ぼします。今回は、気軽にたんぱく質が摂れる「サバ缶」を活用するレシピを紹介します。

サバ缶×卵のたんぱく質最強コンビ

つくれぽ1800件超！「ごはんのお供に最高」とリピ続出

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「ご飯が無限に食べられるー！」「余って困っていた鯖缶が美味しく生まれ変わりました」などの声がたくさん届き、何度も作っているという方もたくさんいました。





今日は冷蔵庫にたんぱく質がないな、という時に便利な「サバ缶」。ぜひ常備して、日々の食事に活用してみてくださいね。フレイル対策をバッチリして健康寿命を延ばしましょう！



TJMOOK『クックパッド 無駄なく食べきれる分量だけ！ シニア夫婦のおいしいごはん』（宝島社）







＞＞＞ 詳しい内容をチェック！

【ご購入はこちらから】



・宝島チャンネル



・Amazon



・楽天ブックス