『綺麗にしてもらえますか。』金目さん、モデルになる！入浴シーンなど場面カット＆あらすじ解禁
アニメ『綺麗にしてもらえますか。』第8話の先行場面カット＆あらすじが公開された。
【画像】過激すぎ！金目さんの入浴シーン 公開された場面カット
同作は、温泉が湧き出る海辺の街・熱海を舞台に、小さなクリーニング店を営む金目綿花奈（きんめわかな）と、彼女を巡る人々が織りなす物語。
■8話「おみごとすぎますぅ」あらすじ
偶然の出来事で市役所の観光課で働いている初鮎と知り合う金目さん。なかなか人とのコミュニケーションが上手く取れない初鮎は、金目さんにコツを教えて欲しいと頼み込む。その後、初鮎に頼まれて、地元のフリーペーパーのモデルとして初島へでかけることになる。観光スポットを巡り撮影は問題なく終わったのだが…。
