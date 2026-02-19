■これまでのあらすじ

バレンタインにチョコをくれた心美親子が、息子のサッカー教室にまでやって来て差し入れ攻勢をかけてくるようになった。さらにホワイトデー当日、妻は誤解されないようにみんなに同じものを返すことにするが、そのことで心美の母親から怒りの電話がかかって来て!?



確かに…心美ちゃんがくれたチョコは、他の子たちからの友チョコとは違う豪華さがありました。だからこそ、こちらはふつうのお返しで意思表示をしたつもりだったんですが…。

泣くほど悲しい気持ちにさせてしまったことは、申し訳ないと思います。だけど、「2人がうまくいくよう協力するのが親ってもの」という考えには…私は賛同できませんでした。息子たちはまだ小1。うまくいくも何も…親が介入するようなことではないと思います。心美ちゃんママのしつこさに、できればこれ以上距離を縮めてほしくないと思ったのですが…。後日、息子の通うスイミングスクールに心美ちゃん親子が現れたのです…。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)