イ・ビョンホン「パパと一緒に座ろう」 10歳長男＆2歳長女に“優しいパパ” 妻・イ・ミンジョンが実家で過ごす様子を公開
韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（44）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。イ・ビョンホンや義母、友人らと旧正月をにぎやかに過ごす様子が公開され、イ・ビョンホンの“優しい人柄”をチラ見せした。
【動画】「パパ、どこか痛いの？大丈夫？」長女と愛らしいやり取りなど、旧正月を実家で過ごすイ・ビョンホン
「※旧正月特集※モザイク解除されたBHと一緒にイ・ミンジョンの実家訪問第2弾。今回も許可を得て撮影」と題した動画で、イ・ミンジョンはイ・ビョンホンの実家でチヂミを義母や友人らと焼きながら談笑する様子を披露した。
イ・ビョンホンは、自宅に訪れた子どもたちの“お世話係”として大活躍。運動器具につかまって片手でぶら下がる長女（2）に思わず「片手で…？猿でもないのに…」と驚きつつも、優しく支えてあげる姿が映し出されている。
また、慌ただしくチヂミを焼くイ・ミンジョンに「何か必要なものはある？」と声をかけ、「ビョンホンさん！」と呼ばれればすぐさま手伝いに駆けつけるなど、子どもの相手から溶き卵作り、換気、電気チェックまで、次々とサポートする、頼れる“優しい夫”ぶりを見せた。
さらに、長女が実家に飾られた若き日のちゃめっ気あふれるイ・ビョンホンの写真を見つけると「パパ、どこか痛いの？大丈夫？」と心配する場面も。そんな長女に優しく「パパ大丈夫」「中学2年生のときの」と穏やかに話し、長男（10）が寄ってくると「パパと一緒に座ろう」と膝に乗せて談笑するなど、子どもたちへの愛情が感じられるシーンが続き、にぎやかな旧正月の様子が披露されている。
イ・ミンジョンは、2013年にイ・ビョンホンと結婚。15年に第1子・長男が誕生、23年に第2子・長女が誕生した。
