イ・ビョンホン「パパと一緒に座ろう」 10歳長男＆2歳長女に“優しいパパ” 妻・イ・ミンジョンが実家で過ごす様子を公開

イ・ビョンホン「パパと一緒に座ろう」 10歳長男＆2歳長女に“優しいパパ” 妻・イ・ミンジョンが実家で過ごす様子を公開