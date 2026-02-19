人気レースクイーンの橘香恋（29）が19日までに自身のインスタグラムを更新。セパレートの黒コス姿を披露した。

「おはよう お知らせ 3月1日（日）鈴鹿サーキットにてChampion Cup Race Round（1）FJクラス＆F-Beに参戦しますファーストガレージ様のレースアンバサダーをさせていただきます」と報告。

黒のセパレートのコスチューム姿の写真をアップし「撮影タイムやチェキタイムもあると思いますのでぜひ一緒にレースを楽しみましょう」とアピールした。

この投稿にフォロワーらからは「めっちゃ可愛い」「いいね！」「香恋ちゃん最高」「かわいいの天才癒されます」「ますますキュートで可愛いですね〜！！」などの声が寄せられている。

橘は、2018年に「エヴァンゲリオンレーシングレースクイーン」渚カヲル役としてレースクイーン・デビュー。25年は「D'stationフレッシュエンジェルズ」などで活動。今年1月10日に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサダーアワード2025」を受賞したほか、「週刊プレイボーイ賞」「メディバンネップリ賞」「テレビ東京賞」の4冠に輝いた。

愛知県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB72・W60・H80。血液型O。趣味はゲーム、特技は華道で、スポーツは全て得意。