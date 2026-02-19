【えなこカレンダーブック2026.4～2027.3】 2月19日 発売 価格：2,200円

秋田書店は、コスプレイヤーでタレントとしても活躍しているえなこさんのカレンダーブック「えなこカレンダーブック2026.4～2027.3」を2月19日に発売した。価格は2,200円。

本商品は、週刊少年チャンピオンの表紙をソロで25回も飾っているえなこさんが“まだ見せていない魅力”をたっぷり詰め込んだカレンダー。その月をイメージしたカットは必見。

さらに暦の入っていない写真だけのスペシャルページも多数収録されているため、グラビアフォトブックとしても楽しむことができる。

紙版にはふろくブロマイド全4種類から1枚を封入。電子版には特典としてアザーカットが60ページ盛り込まれている。

【本人コメント】

海に行ったり、サンタになったり、バレンタインがあったりと季節感の詰まったカレンダーブックは見どころ満載です。ファンの皆さんから「カレンダーブック出さないの？」という要望が結構ありまして、要望にお応えしたくて発売させていただきました！

発売記念オンラインサイン会

開催日時：2月22日18時30分～

詳細・お申し込み：□「MUVUS」HP

発売記念お渡し会

会場：書泉ブックタワー

開催日時：2月22日 第1部14時～、第2部15時30分～

詳細：□イベントページ

※お渡し会はすでに完売済しています。

オリジナルチェーン購入特典

・セブンネットショッピング（ブロマイド1種）

・ヨドバシ.com（ブロマイド1種）

・楽天ブックス（ブロマイド1種）

・タワーレコード（ブロマイド1種）

・三洋堂書店（ブロマイド1種）

・HMV（ブロマイド1種）