【B2スタッツランキング】日本人トップは14.3得点の山本翔太…土家は3P成功率42.3％で首位奪還

　2月14日から15日にかけて、全国各地で『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B2リーグ戦の第20節が開催された。プレーオフ進出をかけた熾烈な争いの中、スタッツランキング上位の選手たちが圧巻のパフォーマンスを披露した。


◆■得点部門1位：トレイ・ボイド（横浜エクセレンス）

　得点ランキングを独走しているのは横浜EXのトレイ・ボイド。ここまで37試合中スタートを務めたのはわずか13試合ながらも1試合平均28.1得点をマークしている。今節の愛媛オレンジバイキングス戦でも、GAME1で25得点、GAME2で21得点と脅威のスコアリング能力を発揮。東地区1位まで5ゲーム差と、プレーオフ進出に向けて好調を維持している。また、日本人選手トップは山本翔太（熊本ヴォルターズ）で、1試合平均14.3得点で全体19位にランクインしている。


◆■アシスト部門1位：石川海斗（熊本ヴォルターズ）

　アシスト部門は熊本の石川海斗が1試合平均6.1アシストで頭一つ抜け出している。今節のライジングゼファー福岡戦では、GAME1で4アシスト、GAME2で6アシストと安定した活躍を見せた。また、信州ブレイブウォリアーズの土家大輝も躍動。山形ワイヴァンズを相手に、GAME1で7アシスト、GAME2で11アシストと司令塔としての役割を完遂し、2連勝の原動力となった。土家は1試合平均5.2アシストまで数字を伸ばし、5位に浮上している。


◆■リバウンド部門1位：ヨーリ・チャイルズ（神戸ストークス）

　リバウンド部門は神戸のヨーリ・チャイルズが1試合平均11.1リバウンドを記録し、トップの座を死守。今節のベルテックス静岡戦ではGAME1、GAME2ともに6本のオフェンスリバウンドを含む12リバウンドを奪取し、ゴール下を支配した。2位には青森ワッツのマックス・ヒサタケが1試合平均11.0リバウンドで首位を追いかける。今節の岩手ビッグブルズのGAME2ではオフェンスリバウンド6本を含む16リバウンドをマークした。


◆■スティール部門1位：ケニー・マニゴールト（福島ファイヤーボンズ）

　スティール部門は福島のケニー・マニゴールトと青森のヒサタケがデッドヒートを繰り広げている。マニゴールトの2.64本に対し、ヒサタケが2.61本と僅差に迫る。そのマニゴールトは15日の福井戦でも2スティールを記録し数字を伸ばした。これに追随するのは、2017ー2018シーズンにB1でスティール王に輝いた経歴を持つマイケル・パーカー（愛媛）。1試合平均1.8スティールで3位につけている。


◆■ブロック部門1位：ジョシュ・シャーマ（鹿児島レブナイズ）

　ブロック部門は鹿児島のジョシュ・シャーマが1試合平均1.7ブロックで首位に立つ。2位には愛媛のマット・ハームスが1試合平均1.4ブロックで位置しており、今節の横浜EX戦でGAME1に3ブロック、GAME2に2ブロックとリムプロテクト力の高さを発揮している。


◆■3ポイント成功率部門1位：土家大輝（信州ブレイブウォリアーズ）

　3ポイント成功率で首位に立つのが信州の土家。今節の山形戦でも2試合合計11本中6本を射抜き、成功率を42.3パーセントを記録。前節はパトリック・ガードナー（福島）に王座を譲っていたものの、今節で再び巻き返しを見せた。


プレーオフ進出、そして個人タイトルの行方。各部門のスタッツリーダーたちが、今後どのような熱狂をもたらすのか。その一挙手一投足から目が離せない。


　第20節終了時点のスタッツリーダーズ一覧は以下の通り。


【得点】

1位　28.1　トレイ・ボイド（横浜EX）

2位　21.6　クレイ・マウンス（岩手）

3位　20.2　ヨーリ・チャイルズ（神戸）

4位　18.9　アンソニー・ゲインズ・ジュニア（鹿児島）

5位　17.5 シャキール・ハインズ（愛媛）

6位　17.2　ジャック・ナンジ（福島）


【アシスト】

1位　6.1　石川海斗（熊本）

2位　5.8　山際爽吾（岩手）

3位　5.5　ケニー・マニゴールト（福島）

4位　5.3　藤澤尚之（福井）

5位　5.2　土家大輝（信州）


【リバウンド】　

1位　11.1　ヨーリ・チャイルズ（神戸）

2位　11.0　マックス・ヒサタケ（青森）

3位　10.5　パブロ・アギラール（福岡）

4位　10.3　ミッチェル・ライトフット（熊本）

5位　10.2　アイザック・バッツ（神戸）


【スティール】

1位　2.6（2.64）　ケニー・マニゴールト（福島）

2位　2.6（2.61）　マックス・ヒサタケ（青森）

3位　1.8　マイケル・パーカー（愛媛）

4位　1.7　トレイ・ボイド（横浜EX）

4位　1.7　アンソニー・ゲインズ・ジュニア（鹿児島）


【ブロック】

1位　1.7　ジョシュ・シャーマ（鹿児島）

2位　1.4　マット・ハームス（愛媛）

3位　1.2（1.18）　ミッチェル・ライトフット（熊本）

4位　1.2（1.16）ナイジェル・スパイクス（奈良）

5位　1.1　ミッチェル・ライトフット（愛媛）


【3ポイント成功率】

1位　42.3％　土家大輝（信州）

2位　41.0％　パトリック・ガードナー（福島）

3位　40.9％　兒玉貴通（鹿児島）

4位　38.7％　寺嶋恭之介（青森）

5位　38.4％　アキ・チェンバース（信州）



