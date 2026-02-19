【B2スタッツランキング】日本人トップは14.3得点の山本翔太…土家は3P成功率42.3％で首位奪還

2月14日から15日にかけて、全国各地で『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B2リーグ戦の第20節が開催された。プレーオフ進出をかけた熾烈な争いの中、スタッツランキング上位の選手たちが圧巻のパフォーマンスを披露した。

◆■得点部門1位：トレイ・ボイド（横浜エクセレンス）

得点ランキングを独走しているのは横浜EXのトレイ・ボイド。ここまで37試合中スタートを務めたのはわずか13試合ながらも1試合平均28.1得点をマークしている。今節の愛媛オレンジバイキングス戦でも、GAME1で25得点、GAME2で21得点と脅威のスコアリング能力を発揮。東地区1位まで5ゲーム差と、プレーオフ進出に向けて好調を維持している。また、日本人選手トップは山本翔太（熊本ヴォルターズ）で、1試合平均14.3得点で全体19位にランクインしている。

◆■アシスト部門1位：石川海斗（熊本ヴォルターズ）

アシスト部門は熊本の石川海斗が1試合平均6.1アシストで頭一つ抜け出している。今節のライジングゼファー福岡戦では、GAME1で4アシスト、GAME2で6アシストと安定した活躍を見せた。また、信州ブレイブウォリアーズの土家大輝も躍動。山形ワイヴァンズを相手に、GAME1で7アシスト、GAME2で11アシストと司令塔としての役割を完遂し、2連勝の原動力となった。土家は1試合平均5.2アシストまで数字を伸ばし、5位に浮上している。

◆■リバウンド部門1位：ヨーリ・チャイルズ（神戸ストークス）

リバウンド部門は神戸のヨーリ・チャイルズが1試合平均11.1リバウンドを記録し、トップの座を死守。今節のベルテックス静岡戦ではGAME1、GAME2ともに6本のオフェンスリバウンドを含む12リバウンドを奪取し、ゴール下を支配した。2位には青森ワッツのマックス・ヒサタケが1試合平均11.0リバウンドで首位を追いかける。今節の岩手ビッグブルズのGAME2ではオフェンスリバウンド6本を含む16リバウンドをマークした。

◆■スティール部門1位：ケニー・マニゴールト（福島ファイヤーボンズ）

スティール部門は福島のケニー・マニゴールトと青森のヒサタケがデッドヒートを繰り広げている。マニゴールトの2.64本に対し、ヒサタケが2.61本と僅差に迫る。そのマニゴールトは15日の福井戦でも2スティールを記録し数字を伸ばした。これに追随するのは、2017ー2018シーズンにB1でスティール王に輝いた経歴を持つマイケル・パーカー（愛媛）。1試合平均1.8スティールで3位につけている。

◆■ブロック部門1位：ジョシュ・シャーマ（鹿児島レブナイズ）

ブロック部門は鹿児島のジョシュ・シャーマが1試合平均1.7ブロックで首位に立つ。2位には愛媛のマット・ハームスが1試合平均1.4ブロックで位置しており、今節の横浜EX戦でGAME1に3ブロック、GAME2に2ブロックとリムプロテクト力の高さを発揮している。

◆■3ポイント成功率部門1位：土家大輝（信州ブレイブウォリアーズ）

3ポイント成功率で首位に立つのが信州の土家。今節の山形戦でも2試合合計11本中6本を射抜き、成功率を42.3パーセントを記録。前節はパトリック・ガードナー（福島）に王座を譲っていたものの、今節で再び巻き返しを見せた。

プレーオフ進出、そして個人タイトルの行方。各部門のスタッツリーダーたちが、今後どのような熱狂をもたらすのか。その一挙手一投足から目が離せない。

第20節終了時点のスタッツリーダーズ一覧は以下の通り。

【得点】



1位 28.1 トレイ・ボイド（横浜EX）



2位 21.6 クレイ・マウンス（岩手）



3位 20.2 ヨーリ・チャイルズ（神戸）



4位 18.9 アンソニー・ゲインズ・ジュニア（鹿児島）



5位 17.5 シャキール・ハインズ（愛媛）



6位 17.2 ジャック・ナンジ（福島）

【アシスト】



1位 6.1 石川海斗（熊本）



2位 5.8 山際爽吾（岩手）



3位 5.5 ケニー・マニゴールト（福島）



4位 5.3 藤澤尚之（福井）



5位 5.2 土家大輝（信州）

【リバウンド】



1位 11.1 ヨーリ・チャイルズ（神戸）



2位 11.0 マックス・ヒサタケ（青森）



3位 10.5 パブロ・アギラール（福岡）



4位 10.3 ミッチェル・ライトフット（熊本）



5位 10.2 アイザック・バッツ（神戸）

【スティール】



1位 2.6（2.64） ケニー・マニゴールト（福島）



2位 2.6（2.61） マックス・ヒサタケ（青森）



3位 1.8 マイケル・パーカー（愛媛）



4位 1.7 トレイ・ボイド（横浜EX）



4位 1.7 アンソニー・ゲインズ・ジュニア（鹿児島）

【ブロック】



1位 1.7 ジョシュ・シャーマ（鹿児島）



2位 1.4 マット・ハームス（愛媛）



3位 1.2（1.18） ミッチェル・ライトフット（熊本）



4位 1.2（1.16）ナイジェル・スパイクス（奈良）



5位 1.1 ミッチェル・ライトフット（愛媛）

【3ポイント成功率】



1位 42.3％ 土家大輝（信州）



2位 41.0％ パトリック・ガードナー（福島）



3位 40.9％ 兒玉貴通（鹿児島）



4位 38.7％ 寺嶋恭之介（青森）



5位 38.4％ アキ・チェンバース（信州）

