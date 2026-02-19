3月13日に公開されるディズニー＆ピクサー映画『私がビーバーになる時』の新たな日本版声優として、かなで（3時のヒロイン）、宮野真守、森公美子の出演が発表された。

本作は、動物好きの少女・メイベルが、科学者たちが発明した人間の意識をリアルなロボット動物に“転送”させる方法を利用し、動物たちと話すことができる“もしも”の世界を描くファンタジー。第88回アカデミー賞長編アニメーション賞を受賞し、2024年公開の続編も世界的大ヒットを記録した『インサイド・ヘッド』のストーリーボードアーティストであるダニエル・チョンが監督・脚本を務めた。

祖母との思い出の森を守るため、極秘テクノロジーを使ってビーバーになったメイベルは、最初は大好きな動物たちと話せるようになり、喜びを爆発させる。しかし、そこは動物たちのカワイイ見た目に反して、“食べられても仕方ない”といった自然の掟“池のルール”が息づく、人間の常識が通用しない“とんでもない世界”だった。動物たちが暮らす大切な森を守るため、「みんなで立ち向かおう！」と躍起になり動物たちに呼びかけるメイベルだが、動物たちは思いもよらぬ方向へと動き出す……。メイベルが仕掛けた、森を守る作戦は果たして成功するのか。

新たに出演が発表された3人が演じるのは、主人公メイベル、王様ビーバーのキング・ジョージ、のんびり屋の癒し系ビーバーのローフら“ビーバーズ”と一緒に森を守るために立ち上がる仲間たち。食べたい時は食べるが信条のクマ・エレン役に3時のヒロインのかなで、好奇心旺盛で愛され者だがトラブルに巻き込まれがちなトカゲ・トム役に宮野、動物界の頂点で最恐の捕食者でありながら気づかい屋のサメ・ダイアン役に森が決定した。

ディズニーが大好きでピクサー声優に憧れを抱いていたというかなでは、エレン役に決まったときの気持ちについて、「ディズニー、そしてピクサーの映画に関われるなんて…夢みたいです」と感激し、自身が演じるエレンについて「クマのエレンは、見た目とのギャップがすごいです。優しいです。頼もしいです。私が演じさせていただくということは、そういうことです（笑）」とコメント。

また、宮野はトム役に決まったときの気持ちについて、「この度は、トカゲの『トム』役として出演できる事、とても嬉しく思います！」と喜びのコメント。自身が演じるトムのキャラクターについて「トムは、森を守るために立ち上がるビーバーの『メイベル』と行動を共にします。と言ってもメイベルは本当は人間で…。どうして『ビーバー』となってしまうのか、その過程が今までに見たことない方向性だったのでびっくりしました！ぜひ皆さまも映画館で度肝を抜かれて欲しいですし、目まぐるしい展開の中、仕草がおもしろ可愛いトムにも、癒されてほしいです（笑）」とトムの魅力を語った。

さらに、ダイアン役に決まったときの気持ちについて森は、「この作品の中で、動物界・最も強い存在として君臨している『サメ』の役です！と伺って、悪い役なのかな？と思っていましたが、実際はとても穏やかで口調も優しく、明るい性格のサメと伺ってホットしました。心優しく頼もしいダイアン役を演じれてとても楽しかったです」と明かし、明るく優しい気づかい屋のサメ・ダイアンの魅力を語った。

（文＝リアルサウンド編集部）