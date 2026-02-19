１９日の債券市場で、先物中心限月３月限は続落。朝方の売りが一巡したあとプラス圏に浮上する場面もあったが、２０年債入札の結果発表を見極めたいとして買いは続かなかった。



１８日に発表された米経済指標が相次いで市場予想を上回ったことを受け、同日の米長期債相場が続落（金利は上昇）した流れが東京市場に波及。債券先物は寄り付き直後に１３２円２９銭まで軟化した。ただ、１６日夕に行われた高市早苗首相と日銀の植田和男総裁の会談が日銀の早期利上げ観測を強める内容ではなかったことが引き続き相場を下支え。高市首相の施政方針演説を２０日に控えて一方向に持ち高を傾けにくい面もあったようだ。



午前１１時の先物３月限の終値は、前日比５銭安の１３２円４３銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日と同じ２．１３５％で推移している。



