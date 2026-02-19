NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第99話は、トースト用の焼き網が消えたことから始まる、いわば“家庭内ミステリー”回だった。発端は小さな紛失事件なのに、ひとたび「犯人探し」の形を取った瞬間、松野家の空気が目に見えて変わっていく。笑い話のはずが、いつの間にか刺々しい沈黙へ変わってしまう怖さを、この回は丁寧に見せていた。

参考：『ばけばけ』第100話、犯人と疑われたクマ（夏目透羽）が家を飛び出そうとする

火をつけたのは正木（日高由起刀）である。焼き網が見つからない。泥棒でもないなら、この家の中に隠した人がいるはずだ。そう言い切り、近頃の家族の様子を思えば「犯人がいてもおかしくない」とまで推理を展開する。その佇まいはヘブン（トミー・バストウ）の言葉を借りれば“正木探偵”だ。トキ（髙石あかり）やヘブン、家族全員が、半ば巻き込まれるように正木の推理を聞くことになる。

正木の推理がいやらしいのは、誰にでも“それっぽい動機”を用意できてしまうところだ。最初に疑われるのは司之介（岡部たかし）。トーストから米の朝食に戻ることを誰より喜びそうなのは司之介だ、という理屈は確かに筋が通る。次に矛先が向かいそうになったのがフミ（池脇千鶴）で、ここで女中のクマ（夏目透羽）が「そんなつもりじゃない」と止めに入る。だが正木は、クマに仕事を奪われて鬱憤が溜まっていたのではないか、とさらに踏み込む。

同じ理屈はトキにも向けられる。家事を奪われたような感覚がストレスになり、焼き網を隠した可能性がある。あるいはヘブンが、松野家がトーストを好んでいないことに気づき、家族の輪を乱さないために隠したのではないか。丈（杉田雷麟）は、失敗して叱られるクマを庇うために隠したのかもしれないし、クマ自身が自分を守るために隠した可能性もある。

問題は、その推理が当たり外れの話ではないところにある。最初は冗談として笑っていたはずの家族が、だんだん笑えなくなっていくのだ。言葉にされるだけで、心当たりがある人は身構える。心当たりがない人も、疑われた瞬間に腹が立つ。正木が面白がっているようでいて、実は家の奥に溜まっていた不満や遠慮を、片っ端から表に引きずり出してしまう。しかも正木自身も「自分が犯人の可能性もある」と言い出し、話は収拾がつかなくなる。誰も自首しないまま、全員に動機だけが残る。結果として松野家には、よくない空気だけが居座ってしまった。

それを決定的にしたのが、クマが見てしまう場面だ。帰宅したクマは、フミが司之介に「自白してほしい」と迫り、押し問答しているのを盗み聞きしてしまう。焼き網ひとつの話が、家族の言い分と疑い合いにまで育ってしまっている。クマからすれば、自分がここに来たせいで家が荒れていくようにも見えるだろう。

そこでヘブンが止めに入り、いったんこの件を横に置こうと区切りをつける。そのうえでヘブンは、トキを熊本が一望できる見晴らしの良い場所へ連れていく。「イマ、カゾクヨクナイ」と心配するヘブンにとって、そこは2人が落ち着ける避難場所でもある。トキが「この場所のこと、カク、デキナイデスカ？」と尋ねるのも、いまの暮らしをどこかから守りたい気持ちが滲むからだ。けれどヘブンはそんな力はないと答える。守りたいのに、守り切れる自信はない。その弱さを隠さないところが、ヘブンらしい。

そして家に戻ると、クマが「女中を辞める」と言い出す。焼き網探しは終わっていないのに、家のほうが先に壊れそうになっている。このエピソードは、犯人当ての結末ではなく、家族の輪がほどけかけているという現実だったのかもしれない。些細な事件が、溜めてきた感情の蓋を開けてしまうことがある。正木の推理は、その怖さを笑いから始めて突きつけた。（文＝川崎龍也）