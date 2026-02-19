慌ただしい朝食も疲れた夕食もしっかり栄養を取りたい人へ


【画像を見る】和洋中にアレンジできる！「金賞の一膳」

忙しい朝、どうしても起きられない日。仕事でくたくたになって帰った夜。

「今日はもうごはん作れない…」そんな瞬間、誰にだってありますよね。そんな“ピンチのときの味方”になってくれる主食系のお助け食材を集めました。栄養もとれて、すぐ食べられて、しかも常温保存OK。いざという日に、心とお腹を支えてくれる心強い存在です。

■栄養価の高いスーパーフードでつくった まるごと豆粉パン

【糖質オフの豆粉パン】ZENB ゼンブ ブレッド

3,890円（税込み）

グルテンフリーで糖質オフ、小麦粉不使用のゼンブブレッド。くるみ&レーズン、カカオ、紅茶＆オレンジ、3種の雑穀、きなこあん、きなこあん、黒ごまあんぱんの7種類のセット。注文から約30日以上の賞味期間があるので、常備食として食べたい時にすぐに食べられます！

■すぐ食べられて、栄養豊富！　1膳分のヘルシーご飯

すぐ食べられて、栄養豊富！　1膳分のヘルシーご飯


金賞の一膳

金賞健康米×黒米・玄米 12パック　3,980円（税込み）

金賞健康米×キラリモチ 12パック　3,980円（税込み）

栄養豊富な雑穀を、レンチンで手軽にとれるレトルトパックご飯です。近畿大学農学部と共同開発し、ビタミンEを多く残した「金賞健康米」に黒米や玄米、もち麦をブレンド。試作を重ねた配合比率により、もちもち食感で食べやすく、かむほどに甘みを感じられます。

白米と比べてビタミンやミネラルたっぷり

白米と比較（※）すると、ビタミンE、ビタミンB群、鉄、マグネシウムなどが多く含まれ、栄養価がアップ。「黒米･玄米」はアントシアニン（ポリフェノール）、「キラリモチ」は食物繊維も豊富。

※日本食品標準成分表2020 年版（八訂） 穀類／こめ／［水稲穀粒］／精白米／うるち米との比較。

和洋中にアレンジもおすすめ

野菜カレーに

お握りに

雑炊に

編集部が試してみた！

プチプチ食感が楽しい！

「キラリモチ」にチキンのトマト煮をかけて食べましたが、洋風の煮ものと相性抜群でした。白米が好きですが、趣向を変えたいときのために常備したい！（商品担当・S）

手軽においしい健康ご飯

「黒米・玄米」は白米感はほぼなく、歯応えがあるものの、一般的な玄米ご飯よりやわらかくしっとり。「キラリモチ」はもち麦特有のかたさなどはなく、これもやわらかくて水分多めのしっとり系。癖がなく、白米のように食べやすいです。（商品担当・A）

■レンジで90秒！まるでごはん

レンジで90秒！まるでごはん


ケロッグ 粒感しっかり オートミールごはん 900g 発酵性 食物繊維

ケロッグ 粒感しっかり オートミールごはん 900g 発酵性 食物繊維


1,427円（税込み）

粒感がしっかりあり、まるでごはんのようなしっかり食感のオートミールごはん。水を加えたオートミールを1分間おき、電子レンジ（500W）でラップをかけずに1分30秒加熱するだけ！　チャーハンやおにぎりにもアレンジ可能です。白米と比べて、食物繊維が多く糖質は控えめ。

＊　＊　＊

ちょっとしたストックがあるだけで、心にも時間にも余裕が生まれます。「今日は無理しないでおこう」そんな日こそ、今回の食材が味方になってくれるはずです！

文＝徳永陽子