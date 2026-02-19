慌ただしい朝食にも疲れた夕食にも！すぐ食べられて栄養豊富な主食お助け食材3選
【画像を見る】和洋中にアレンジできる！「金賞の一膳」
忙しい朝、どうしても起きられない日。仕事でくたくたになって帰った夜。
「今日はもうごはん作れない…」そんな瞬間、誰にだってありますよね。そんな“ピンチのときの味方”になってくれる主食系のお助け食材を集めました。栄養もとれて、すぐ食べられて、しかも常温保存OK。いざという日に、心とお腹を支えてくれる心強い存在です。
【糖質オフの豆粉パン】ZENB ゼンブ ブレッド
3,890円（税込み）
グルテンフリーで糖質オフ、小麦粉不使用のゼンブブレッド。くるみ&レーズン、カカオ、紅茶＆オレンジ、3種の雑穀、きなこあん、きなこあん、黒ごまあんぱんの7種類のセット。注文から約30日以上の賞味期間があるので、常備食として食べたい時にすぐに食べられます！
■すぐ食べられて、栄養豊富！ 1膳分のヘルシーご飯
金賞の一膳
金賞健康米×黒米・玄米 12パック 3,980円（税込み）
金賞健康米×キラリモチ 12パック 3,980円（税込み）
栄養豊富な雑穀を、レンチンで手軽にとれるレトルトパックご飯です。近畿大学農学部と共同開発し、ビタミンEを多く残した「金賞健康米」に黒米や玄米、もち麦をブレンド。試作を重ねた配合比率により、もちもち食感で食べやすく、かむほどに甘みを感じられます。
白米と比べてビタミンやミネラルたっぷり
白米と比較（※）すると、ビタミンE、ビタミンB群、鉄、マグネシウムなどが多く含まれ、栄養価がアップ。「黒米･玄米」はアントシアニン（ポリフェノール）、「キラリモチ」は食物繊維も豊富。
※日本食品標準成分表2020 年版（八訂） 穀類／こめ／［水稲穀粒］／精白米／うるち米との比較。
和洋中にアレンジもおすすめ
野菜カレーに
お握りに
雑炊に
編集部が試してみた！
プチプチ食感が楽しい！
「キラリモチ」にチキンのトマト煮をかけて食べましたが、洋風の煮ものと相性抜群でした。白米が好きですが、趣向を変えたいときのために常備したい！（商品担当・S）
手軽においしい健康ご飯
「黒米・玄米」は白米感はほぼなく、歯応えがあるものの、一般的な玄米ご飯よりやわらかくしっとり。「キラリモチ」はもち麦特有のかたさなどはなく、これもやわらかくて水分多めのしっとり系。癖がなく、白米のように食べやすいです。（商品担当・A）
■レンジで90秒！まるでごはん
ケロッグ 粒感しっかり オートミールごはん 900g 発酵性 食物繊維
1,427円（税込み）
粒感がしっかりあり、まるでごはんのようなしっかり食感のオートミールごはん。水を加えたオートミールを1分間おき、電子レンジ（500W）でラップをかけずに1分30秒加熱するだけ！ チャーハンやおにぎりにもアレンジ可能です。白米と比べて、食物繊維が多く糖質は控えめ。
＊ ＊ ＊
ちょっとしたストックがあるだけで、心にも時間にも余裕が生まれます。「今日は無理しないでおこう」そんな日こそ、今回の食材が味方になってくれるはずです！
文＝徳永陽子