RODE Microphonesは2月18日（水）、ワイヤレスマイクシステム「Wireless PRO」および「Wireless GO（第3世代）」向けに最新ファームウェア（バージョン2.0.8）を公開した。

iOSデバイスとの直接接続が可能になる「ダイレクトコネクト」が追加。これまで音声収録には受信機の物理的な接続が必要だったが、同機能により送信機をBluetoothで直接iPhoneにペアリングし、受信機なしで録音できるようになった。同様の機能はすでに「Wireless Micro」で実装されていた。

ダイレクトコネクト使用時は、同社のコンパニオンアプリ「RODE Capture」を介して操作する。送信機のスキャン・ペアリングのほか、マイクレベルのリアルタイムモニタリング、マージモード／スプリットモードの切り替え、録音ゲインアシストの設定といった機能が利用可能だ。なお、RODE Captureの動作要件はiOS 16以降で、Androidデバイスは対象外となる。

ファームウェアの適用にはデスクトップ版「RODE Central」が必須で、モバイル版アプリからのアップデートは非対応。受信機と送信機2台をPCに接続したうえでアップデートを行い、その後RODE Captureアプリからダイレクトコネクトのペアリングをするという手順となる。