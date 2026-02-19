±ÉÍÜËþÅÀ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿©¤Ù¤¿¤¤¡ªÆÚÆù¤È¤¢¤ï¤»¤¿¡Ö¤·¤ç¤¦¤æ¤¢¤ó¤«¤±¡×¡Ö¥¬¥ê¥Ð¥¿ßÖ¤á¡×
¡Ú¥Ð¥ê¥¨15ÉÊ¡Û±ÉÍÜËþÅÀ¡ªÎÐ¿§¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¤ª¤«¤º
Á¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¿§¤¬ÌÜ¤Ë¤â´ò¤·¤¤¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¡¢¦Â-¥«¥í¥Æ¥ó¤È¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤âÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ÇÈ©¹Ó¤ìÍ½ËÉ¤äÊØÈë¤Î²ò¾Ã¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·Ô¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î±ÉÍÜ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤ÏÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤ÆÚÆù¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¤ª¤«¤º¤ò2ÉÊ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£ ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎÆÚ¥Ð¥é¤·¤ç¤¦¤æ¤¢¤ó¤«¤±
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ ¡Ä1¸Ä
¡¦ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù ¡Ä200g
¡¦¤¨¤Î¤ ¡Ä1ÂÞ(Ìó130g)
¡¦Ä¹¤Í¤®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê ¡ÄÂç¤µ¤¸4
¡¦¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬ ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´
¡¡øÊÒ·ªÊ´¡¢¿å ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡¡
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¡
¡¦¤´¤ÞÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤ë¡£ÆÚÆù¤Ï1cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£¤¨¤Î¤¤Ï1cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤°¤¹¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¿åÂç¤µ¤¸4¤òÆþ¤ì¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤éÃæ²Ð¤Ç2¡Á3Ê¬¾ø¤·¤æ¤Ç¤Ë¤·¡¢¤¶¤ë¤Ë¤¢¤±¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ÆÚÆù¤ò¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¡¢¤Í¤®¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤ò²Ã¤¨¤ÆÌó1Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¤¨¤Î¤¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¡¢¿å1¤È1/2¥«¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç7¡Á8Ê¬¼Ñ¤ë¡£
4. ¤·¤ç¤¦¤æÂç¤µ¤¸1¤È1/2¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤Ç¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢[2]¤Ë¤«¤±¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬512kcal/±öÊ¬2.2g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿°æ¸¶Íµ»Ò)
¢£ÆÚÆù¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¥¬¥ê¥Ð¥¿ßÖ¤á
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤¤«¤»¤Æ¥Ð¥¿¡¼¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ ¡Ä¾®1/2¸Ä(Ìó100g)
¡¦ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù ¡Ä200g
¡¦ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥« ¡Ä1/2¸Ä
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯ ¡Ä1ÊÒ
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡¡
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®¤µ¤á¤Î¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¡¢·Ô¤ÏÈé¤ò¸ü¤á¤Ë¤à¤¤¤Æ1cmÉý¤ÎÃ»ºýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï½Ä1cmÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢Ä¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï²£ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼15g¤òÃæ²Ð¤ÇÍÏ¤«¤·¡¢ÆÚÆù¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¤ÆÌó4Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò²Ã¤¨¤ÆÌó1Ê¬ßÖ¤á¡¢¤·¤ç¤¦¤æÂç¤µ¤¸1¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢¤³¤¦¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬328kcal/±öÊ¬1.5g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¶áÆ£¹¬»Ò)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤É¤Á¤é¤â¤·¤ç¤¦¤æ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î´Å¤ß¤¬°ú¤Î©¤Ã¤Æ±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤°ìÀÐÆóÄ»¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¶áÆ£¹¬»Ò¡¢°æ¸¶Íµ»Ò¡¡»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¢Ê¡ÈøÈþÀã
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»