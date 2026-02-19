±ÉÍÜËþÅÀ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿©¤Ù¤¿¤¤¡ªÆÚÆù¤Î¤ª¤«¤º


Á¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¿§¤¬ÌÜ¤Ë¤â´ò¤·¤¤¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¡¢¦Â-¥«¥í¥Æ¥ó¤È¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬Ë­ÉÙ¤Ç¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤âÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ÇÈ©¹Ó¤ìÍ½ËÉ¤äÊØÈë¤Î²ò¾Ã¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·Ô¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î±ÉÍÜ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

º£²ó¤ÏÁêÀ­¤ÎÎÉ¤¤ÆÚÆù¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¤ª¤«¤º¤ò2ÉÊ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¢£ ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎÆÚ¥Ð¥é¤·¤ç¤¦¤æ¤¢¤ó¤«¤±

¾¯¤Ê¤¤¿å¤Ç¾ø¤·¤æ¤Ç¤Ë¤·¤Æ´Å¤ß¤ò¶Å½Ì

¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)

¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ ¡Ä1¸Ä

¡¦ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù ¡Ä200g

¡¦¤¨¤Î¤­ ¡Ä1ÂÞ(Ìó130g)

¡¦Ä¹¤Í¤®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê ¡ÄÂç¤µ¤¸4

¡¦¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬ ¡Ä¾®¤µ¤¸1

¡¦¿åÍÏ¤­ÊÒ·ªÊ´

¡¡­øÊÒ·ªÊ´¡¢¿å ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1

¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡¡

¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¡

¡¦¤´¤ÞÌý

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤ë¡£ÆÚÆù¤Ï1cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£¤¨¤Î¤­¤Ï1cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤°¤¹¡£

2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¿åÂç¤µ¤¸4¤òÆþ¤ì¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤éÃæ²Ð¤Ç2¡Á3Ê¬¾ø¤·¤æ¤Ç¤Ë¤·¡¢¤¶¤ë¤Ë¤¢¤±¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£

3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ÆÚÆù¤ò¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¡¢¤Í¤®¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤ò²Ã¤¨¤ÆÌó1Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¤¨¤Î¤­¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¡¢¿å1¤È1/2¥«¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç7¡Á8Ê¬¼Ñ¤ë¡£

4. ¤·¤ç¤¦¤æÂç¤µ¤¸1¤È1/2¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¿åÍÏ¤­ÊÒ·ªÊ´¤Ç¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢[2]¤Ë¤«¤±¤ë¡£

(1¿ÍÊ¬512kcal/±öÊ¬2.2g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿°æ¸¶Íµ»Ò)

¢£ÆÚÆù¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¥¬¥ê¥Ð¥¿ßÖ¤á

¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤­¤«¤»¤Æ¥Ð¥¿¡¼¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹

¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)

¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ ¡Ä¾®1/2¸Ä(Ìó100g)

¡¦ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù ¡Ä200g

¡¦ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥« ¡Ä1/2¸Ä

¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯ ¡Ä1ÊÒ

¡¦¥Ð¥¿¡¼¡¡

¡¦¤·¤ç¤¦¤æ

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®¤µ¤á¤Î¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¡¢·Ô¤ÏÈé¤ò¸ü¤á¤Ë¤à¤¤¤Æ1cmÉý¤ÎÃ»ºýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï½Ä1cmÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢Ä¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï²£ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼15g¤òÃæ²Ð¤ÇÍÏ¤«¤·¡¢ÆÚÆù¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¤ÆÌó4Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò²Ã¤¨¤ÆÌó1Ê¬ßÖ¤á¡¢¤·¤ç¤¦¤æÂç¤µ¤¸1¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢¤³¤¦¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£

(1¿ÍÊ¬328kcal/±öÊ¬1.5g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¶áÆ£¹¬»Ò)

¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö

¤É¤Á¤é¤â¤·¤ç¤¦¤æ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î´Å¤ß¤¬°ú¤­Î©¤Ã¤Æ±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤°ìÀÐÆóÄ»¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡ª

¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¶áÆ£¹¬»Ò¡¢°æ¸¶Íµ»Ò¡¡»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¢Ê¡ÈøÈþÀã

±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ

¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»