【クリアターン】美容液の浸透にこだわったシートマスク「クリニショット」発売

コーセーコスメポートは2月20日、スキンケアブランドのクリアターンから「クリニショット」（ノープリントプライス）を順次発売します。

■透明感・毛穴ケアタイプと高保湿・エイジングケアタイプから選べる！

同商品は、独自のイオン技術採用で美容液の浸透にこだわった先端美容発想の導入型シートマスクです。

じゅわっととろけるような質感が特徴。成分を効率よく肌深部まで届け、様々な生活環境で乱れがちな大人の肌環境をととのえます。

“白玉ぷるん肌”に導く透明感・毛穴ケアタイプの「白玉ブライトマスク」と、むっちりとした“水光ハリ肌”へ導く高保湿・エイジングケアタイプの「モイストリフト マスク」の2種類を展開。

また、7枚入と新開発のコンパクト容器に入った30枚入を用意しました。

■商品概要

商品名：

CT クリニショット 白玉ブライトマスク 7／7枚入

CT クリニショット 白玉ブライトマスク 30／30枚入

CT クリニショット モイストリフト マスク 7／7枚入

CT クリニショット モイストリフト マスク 30／30枚入

価格：ノープリントプライス

発売日：2026年2月20日

（フォルサ）