「今後シティが勝ち続ければ、彼らが優勝だ」首位アーセナル、最下位と“怠惰ドロー”でOB愕然！７戦２勝の体たらく「毎試合カップ戦決勝だと思え」
現地２月18日に先行開催されたプレミアリーグ第31節で、首位のアーセナルは最下位のウォルバーハンプトンと敵地で対戦。２−２の痛恨のドローで終わった。
５分にブカヨ・サカが先制点、56分にピエロ・インカピエが追加点をゲット。このままきっちり勝ち切りたいところだったが、61分に１点を返されると、土壇場の90＋４分にはリッカルド・カラフィオーリが、不運なオウンゴールで同点弾を献上し、勝点２を失った。
2003-04シーズン以来の優勝を目指す名門は、直近のリーグ戦７試合で２勝止まりと、ここにきて足踏み。１試合消化が少ない２位のマンチェスター・シティとの勝点差は５だ。
そのシティとの直接対決をまだ残すなか、アーセナルOBのポール・マーソン氏は、英衛星放送『Sky Sports』で「今後マンチェスター・シティが勝ち続ければ、彼らがリーグ優勝する」と語った。
「（ウルブスとのドローは）残念な結果だ。二段ギアで戦うなんてあってはいけない。ウルブスが２−２に追いついた時、ようやく緊迫感が生まれた。それまでは全くなかった。そんなプレーじゃダメだ。毎試合、最後までカップ戦決勝のように戦う必要がある。
ハイテンポでプレーしなければならない。アーセナルがハイテンポでプレーすれば、ウルブスはついていけない。今日のような遅くて怠慢なプレー、ボールを失い続けるようなプレーでは、ウルブスが常に試合に絡んでくるのは当然だ」
かつてアーセナルで二度リーグタイトルを掴んだ、57歳の元イングランド代表MFは「今夜の試合は本当に、本当に残念だ」と無念さを露わにした。シティに自力優勝の可能性と、強いモチベーションを与えてしまったのは、非常に痛い。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】94分の悲劇！足→ポスト→足…あまりに不運なOGで激痛ドロー
５分にブカヨ・サカが先制点、56分にピエロ・インカピエが追加点をゲット。このままきっちり勝ち切りたいところだったが、61分に１点を返されると、土壇場の90＋４分にはリッカルド・カラフィオーリが、不運なオウンゴールで同点弾を献上し、勝点２を失った。
そのシティとの直接対決をまだ残すなか、アーセナルOBのポール・マーソン氏は、英衛星放送『Sky Sports』で「今後マンチェスター・シティが勝ち続ければ、彼らがリーグ優勝する」と語った。
「（ウルブスとのドローは）残念な結果だ。二段ギアで戦うなんてあってはいけない。ウルブスが２−２に追いついた時、ようやく緊迫感が生まれた。それまでは全くなかった。そんなプレーじゃダメだ。毎試合、最後までカップ戦決勝のように戦う必要がある。
ハイテンポでプレーしなければならない。アーセナルがハイテンポでプレーすれば、ウルブスはついていけない。今日のような遅くて怠慢なプレー、ボールを失い続けるようなプレーでは、ウルブスが常に試合に絡んでくるのは当然だ」
かつてアーセナルで二度リーグタイトルを掴んだ、57歳の元イングランド代表MFは「今夜の試合は本当に、本当に残念だ」と無念さを露わにした。シティに自力優勝の可能性と、強いモチベーションを与えてしまったのは、非常に痛い。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】94分の悲劇！足→ポスト→足…あまりに不運なOGで激痛ドロー